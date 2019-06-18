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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Там вже і нема чого говорити: у Кремлі миттєво відреагували на заяву Зеленського про Крим

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      У Росії заявили, майбутнє Криму вже і так вирішене. А долю Донбасу стосовно територіальної приналежності треба обговорювати із самими мешканцями регіону.

      Так відреагували у Кремлі на слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Крим і Донбас – це Україна. За словами гаранта, саме це він сказав би при зустрічі із президентом країни-агресора Володимиром Путіним. 

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      Прес-секретар російського керманича Дмитро Пєсков зазначив, що з боку РФ така розмова почалась би з "правильних фраз", передає "Інтерфакс-Україна". Очевидно, таким формулюванням він натякнув, що Росія вкотре назвала б окупований півострів "нашим". 

      "Дійсно ми бачили ці слова президента України, які він виголосив у одному з інтерв'ю. У мене немає сумнівів, що президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз. У разі, якщо таке спілкування коли-небудь відбудеться, я не сумніваюся, що він теж почне спілкування з правильних фраз", – сказав він. 

      Також цинічно додав, що "безпосереднім співрозмовником" у конфлікті на Донбасі є його жителі, а не Кремль. 

      "Що стосується Донбасу, то, напевно, треба це говорити не Путіну, а жителям Донбасу. Вони є безпосереднім співрозмовником. А по Криму вже особливо і нема чого говорити", – заявив Пєсков. 

      Нещодавно Володимир Путін заявляв, що покладає надії на команду Зеленського, яка "зможе діяти енергійно та у напрямку відновлення взаємин між Україною та Росією". Крім того, господар Кремля вважає, що потрібен час, аби у Кремлі зрозуміли, який із Зеленського буде президент. Тобто який курс він обере – проросійський чи проєвропейський. 

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Володимир Зеленський
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