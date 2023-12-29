Деталі відкриття

Велика на Мала Магелланові Хмари вважаються неправильними карликовими галактиками, які можна побачити дуже близько одна до одної на небі південної півкулі. Наприкінці 1980-х років з'явилися перші свідчення того, що Мала Магелланова Хмара — це не одна, а дві карликові галактики. Тепер, під час нового дослідження знайшлися тверді докази.

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Група вивчила дані космічної обсерваторії ЄКА Gaia , які дозволили оцінити середню швидкість зірок у різних частинах Малої Магелланової Хмари.

, які дозволили оцінити середню швидкість зірок у різних частинах Малої Магелланової Хмари. Потім — дані Галактичного масиву Pathfinder , радіотелескопа в Західній Австралії, що дало їм змогу дізнатися більше про міжзоряне середовище галактик.

, радіотелескопа в Західній Австралії, що дало їм змогу дізнатися більше про міжзоряне середовище галактик. Також проаналізували дані, отримані завдяки спектрографам на телескопі Фонду Слоана і телескопі NMSU, обидва з яких розташовані в Нью-Мексико.

Дослідники виявили, що хімічний склад двох "частин" Малої Магелланової Хмари різний. Крім того, дві частини мають різні швидкості, але приблизно однакову масу. При цьому обидві взаємодіють із Великою Магеллановою Хмарою.

Тож учені роблять висновок, що це дві галактики, розташовані одна позаду іншої відносно Землі. Найближча знаходиться на відстані приблизно 199 000 світлових років, а більш далека — приблизно в 215 000 світлових років.

Дослідження поки що опубліковане на сервері препринтів, тобто поки що не пройшло рецензування. Його повинні вивчити незалежні вчені, оцінити доказову базу й лише тоді відкриття вважатиметься доведеним.