За статистикою, щорічно у світі реєструється близько 1,2 мільйона випадків бактеріального менінгіту, а лікування допомагає знизити смертність до трьох осіб із десяти. Тим часом у кожного п'ятого, хто вижив, розвивається втрата слуху або зору, судоми, хронічний головний біль та інші неврологічні ускладнення.

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Основна причина в тому, що антибіотики і стероїдні протизапальні засоби не мають необхідної ефективності, особливо якщо лікування розпочато пізно через затримку в діагностиці інфекції.

Нове відкриття науковців допоможе попередити інфекцію на ранній стадії, не допускаючи розвитку важких ускладнень, які призводять до серйозних неврологічних порушень – втрати слуху та зору, хронічного болю та інших. Потенційні терапевтичні сполуки вже знайдені в наявних препаратах від мігрені.

Дослідники з'ясували механізм проникнення бактерій у мозок

В експериментах на моделях мишей було встановлено, що в момент досягнення бактеріями мозкових оболонок виділяється токсин, який активізує больові нейрони. Цей процес пояснює сильний головний біль, характерний для менінгіту, уточнюють учені. Потім вони з'ясували, що нейрони починають виділяти сигнальну речовину CGRP, яка приєднується до рецептора імунних клітин RAMP1 і щойно відбувається ця взаємодія, імунна клітина відключається.

Подальші спостереження показали, що CGRP приєднується до рецептора RAMP1 на макрофагах і не дає змоги іншим імунним клітинам надавати допомогу проти патогена. У результаті бактерії вдається активно розмножуватися, спричиняючи широке поширення інфекції.

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Це можна вилікувати?

Тестування інгібітора RAMP1 показало значущі результати – бактеріальна присутність у мозкових оболонках знижувалася, тварини демонстрували підвищену здатність боротися з патогеном і знижені симптоми менінгіту.

З'єднання, що блокують CGRP і RAMP1, вже виявлено в широко використовуваних препаратах для лікування мігрені. У майбутніх дослідженнях їх протестують як окремо, так і в поєднанні з антибіотиками.