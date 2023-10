Науковці виявили, що падіння супутників і космічне сміття сприяють забрудненню атмосфери Землі, що потенційно може призвести до значних наслідків. Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, проливає світло на зростаючу проблему космічного сміття та його несподіваний вплив на навколишнє середовище.