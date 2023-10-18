Космічні агентства і організації вже давно зосередилися на безпечній експлуатації космічних місій і управлінні космічним сміттям, щоб запобігти зіткненням на орбіті. Однак нові дані вказують на недостатньо вивчений аспект цієї проблеми. Новаторське дослідження під керівництвом фізика Деніела Мерфі з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) припускає, що регулярне спалювання частин ракет і супутників у верхніх шарах атмосфери може мати далекосяжні наслідки для екосистеми Землі.

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Хоча стратосфера історично містила вогнетривкі матеріали, такі як залізо, кремній і магній з природних метеоритних джерел, дослідження прогнозує значне збільшення обсягу матеріалів, вироблених ракетними і супутниковими прискорювачами, що потрапляють в атмосферу протягом наступних 10-30 років.

Очікується, що цей приплив підвищить присутність алюмінію в стратосферних частинках сірчаної кислоти, потенційно перевищуючи рівень метеоритного заліза. Наслідки цього зсуву залишаються незрозумілими.

Для дослідження складу стратосферних аерозолів в експерименті був задіяний висотний лабораторний літак NASA WB-57. Оснащений приладом для аналізу частинок за допомогою лазерного мас-спектрометра (PALMS), літак проаналізував понад півмільйона аерозольних частинок зі стратосфери.

Стратосферні аерозолі – це насамперед краплі сірчаної кислоти, що утворюються в результаті природного окислення карбонілсульфіду в атмосфері. Ці краплі можуть містити сліди металів і кремнію з метеоритів.



Літак NASA WB-57 / Фото NASA

Що здивувало вчених, так це виявлення в стратосферних аерозолях слідів приблизно 20 металів, деякі з яких явно походять не з метеоритів. Зокрема, вміст літію, алюмінію, міді та свинцю в аерозолях перевищував той, що можна було б очікувати від випаровування метеоритів, що свідчить про космічне походження.

Крім того, наявність ніобію і гафнію, які зазвичай не зустрічаються в метеоритах, але присутні в ракетах і супутниках, викликала ще більше занепокоєння.

Чим це загрожує екології?

Наслідки цих знахідок багатогранні. Присутність частинок з космічних апаратів може вплинути на процес утворення льоду в стратосфері, вплинути на розмір частинок у стратосферних аерозолях, підвищити рівень солі в аерозольних частинках і змінити рефракцію світла в стратосфері.

Ці зміни можуть вплинути на інсоляцію, що потенційно може призвести до ширших екологічних наслідків.

Забігаючи наперед, дослідники попереджають, що якщо ця тенденція збережеться, вміст земних металів у стратосферних аерозолях може зрівнятися або навіть перевищити вміст метеоритних металів протягом 40 років. Наслідки такого зсуву залишаються невизначеними і потребують подальшого вивчення та розгляду.

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Насамкінець, це дослідження висвітлило раніше недосліджений вплив космічного сміття на довкілля, підкресливши важливість вирішення цієї проблеми не лише для безпеки космічних місій, але й для добробуту атмосфери та екосистеми Землі. Результати дослідження наголошують на необхідності проактивних заходів і досліджень для кращого розуміння і пом'якшення наслідків падіння супутників і космічного сміття на нашу планету.