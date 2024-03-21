Новое исследование каталогизировало человеческие мозги, найденные на археологических раскопках по всему миру, и обнаружило, что этот удивительный орган оказывает гораздо большее сопротивление разложению, чем мы думали. Даже когда остальные мягкие ткани тела уже полностью "растаяли", мозг все еще остается.

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Детали открытия

Александра Мортон-Хейворд из Оксфордского университета и ее команда работают в сфере тафономии. Это наука, изучающая, как живые организмы разлагаются и каменеют после смерти, сохраняясь в палеонтологической летописи. Они идентифицировали более 4400 сохранившихся человеческих мозгов, датируемых 12 000 лет. Результаты исследования противоречат предыдущим утверждениям о том, что человеческий мозг является одним из первых органов, который разлагается после смерти.

По словам экспертов, это открытие можно использовать для лучшего понимания нашей эволюционной истории и болезней, которые нас поражают.

В судебно-медицинской отрасли хорошо известно, что мозг является одним из первых органов, который разлагается после смерти. Однако этот огромный архив наглядно демонстрирует, что существуют определенные обстоятельства, при которых он выживает,

– говорит Мортон-Хейворд.

Являются ли эти обстоятельства экологическими, или связаны с уникальной биохимией мозга, является предметом текущей и будущей работы. Ученые находят удивительное количество типов древних биомолекул, сохранившихся в этих археологических мозгах.



Мозг человека возрастом 1 000 лет из Ипра, Бельгия, окрашен оксидом железа в оранжевый цвет / Фото Alexandra L. Morton-Hayward

Археологическое сохранение мягких тканей, когда тело оставлено природе (а не искусственно законсервировано путем бальзамирования или замораживания), является редким явлением. Экспериментальные исследования распада показали, что мозг является одним из первых органов, которые подвергаются разложению.

Считалось, что сохранение человеческого мозга в теле, где все остальное, кроме костей, разложилось, было невероятно редким явлением — почти единственным в своем роде. Мортон-Хейворд и ее коллеги хотели узнать, насколько это на самом деле редкое явление, поэтому они начали глобальный поиск сохранившихся человеческих мозгов.

Они тщательно изучили всю опубликованную научную литературу, которую смогли достать, а также обратились к историкам со всего мира. Они задокументировали в целом 4 405 сохранившихся человеческих мозгов из 213 источников со всех континентов мира, кроме Антарктиды, в записях, датируемых серединой семнадцатого века и далее.



Мозг, найден в Первой баптистской церкви Филадельфии, которая была основана в 1698 году / Alexandra L. Morton-Hayward

Экземпляры происходили из разных сред:

Из братской могилы времен гражданской войны в Испании, где мозг сохранился даже после разрушительных огнестрельных ранений.

Песчаных пустынь Древнего Египта.

Жертв ритуальных жертвоприношений инков на потухшем вулкане Ллуллайяко около 1450 года нашей эры.

Толлундского человека 220 года до нашей эры, найденного в торфянике.

А мозг с берега озера в Швеции датируется еще каменным веком.

Условия окружающей среды, в которых были найдены эти мозги, соотносились с путями к естественной сохранности. Это обезвоживание, замораживание, загорание (например, в торфяниках) и омыление, когда жиры превращаются в воскоподобные формы.

Неизвестный механизм

Было еще кое-что, что выделялось: из 4 405 мозгов невероятно большое количество – 1 308, почти треть от общего количества – были единственной мягкотканной структурой, которая сохранилась в полностью скелетированных останках. И это были одни из самых старых мозгов, возраст которых достигал 12 000 лет.



Фрагменты мозга человека, похороненного на переувлажненном викторианском кладбище около 200 лет назад. Они были единственными мягкими тканями в могиле, что не полностью растворились / Фото Alexandra L. Morton-Hayward

Способ сохранения этих мозгов не может быть связан с естественными условиями сохранения. Они были найдены в таких местах, как неглубокие и массовые могилы, гробницы, кораблекрушения, курганы и даже обезглавленные головы. Это, по мнению исследователей, свидетельствует, что может существовать механизм сохранения мягких тканей, специфичный для центральной нервной системы.

Что это за механизм, пока остается под большим знаком вопроса, но исследователи считают, что это может быть взаимодействие между молекулами мозга и чем-то в окружающей среде. Например, белки, липиды и сахара в мозге могут сливаться и образовывать стабильные полимеризованные макромолекулы в присутствии определенных металлов, таких как медь, которой в мозге много.

Исследователи планируют более детально изучить это явление, чтобы определить, как это могло произойти. Но есть еще много чего, что мы можем узнать из того, что открыли эти ученые. Например, многочисленные данные о здоровье, в частности историю неврологических расстройств, древнее познание и поведение, а также эволюцию нервных тканей и их функций.