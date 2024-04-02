Результаты исследования

Статистика, которую собрало Европейское бюро ВОЗ, охватывает 44 страны мира. Она основывается на данных 279 000 детей и подростков из 44 стран Европы, Центральной Азии и Канады. Согласно результатам, около 16% детей в возрасте от 11 до 15 лет подверглись кибербуллингу в 2022 году, по сравнению с 13% четыре года назад. "Этот отчет является тревожным сигналом для всех нас, чтобы бороться с буллингом и насилием, когда бы и где бы они ни происходили", – сказал в своем заявлении региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Смотрите также Исследование показало, что природа не "очистилась", пока все мы были на карантине

15% мальчиков и 16% девочек сообщили, что подвергались кибербуллингу хотя бы один раз за последние месяцы.

11% мальчиков и девочек сообщили, что подвергались травле в школе по крайней мере два-три раза в месяц в течение последних нескольких месяцев, по сравнению с 10 процентами четыре года назад.

Каждый восьмой подросток признался, что подвергается кибербуллингу, что на три процентных пункта больше, чем в 2018 году.

В агентстве ООН отметили, что пандемия изменила отношение подростков друг к другу.

Виртуальные формы насилия со стороны сверстников стали особенно актуальными с началом пандемии Covid-19, когда миры молодых людей переместились в интернет во время карантина,

– говорится в отчете.

Самый высокий уровень кибербуллинга испытали мальчики в Болгарии, Литве, Молдове и Польше, а самого низкого — дети в Испании, сообщает ВОЗ, не приводя подробных данных. "Поскольку молодые люди проводят в интернете до шести часов ежедневно, даже небольшие изменения в показателях издевательств и насилия могут иметь серьезные последствия для здоровья и благополучия тысяч человек", – говорят исследователи.

Другие виды буллинга остаются в основном стабильными, лишь с небольшим ростом. Количество подростков, которые участвовали в физических драках, оставалось постоянным в течение четырех лет и составляло 14 процентов среди парней и шесть процентов среди девушек.

В большинстве стран пик кибербуллинга приходится на возраст 11 лет для мальчиков и 13 лет для девочек.

Социально-экономический статус родителей не имел существенного влияния на поведение детей. Исключением стала Канада, где молодежь из менее благополучных семей чаще сталкивалась с буллингом. Там 27% девушек, принадлежащих к 20% наименее обеспеченных семей, заявили, что подвергались издевательствам в школе, по сравнению с 21% девушек из 20% наиболее обеспеченных семей.

Отмечая, что эта проблема является широко распространенной, авторы отчета призывают прилагать больше усилий для повышения осведомленности о ней. Например, больше инвестировать в мониторинг различных форм насилия. Существует также насущная необходимость в обучении молодежи, семей и школ относительно форм кибербуллинга и его последствий, а также в регулировании платформ социальных сетей, чтобы ограничить влияние кибербуллинга, уверены исследователи.