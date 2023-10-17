Головний американський наглядач за Уолл-стріт виступив із страшним попередженням щодо штучного інтелекту, заявивши, що діяти треба вже зараз.

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Причини колапсу

Проблема полягає в тому, що всі великі фінансові установи використовують однакові моделі штучного інтелекту, сказав Генслер в недільному інтерв'ю Financial Times. Моделей штучного інтелекту не так багато, і якщо всі використовуватимуть однакові інструменти, це може призвести до стадної поведінки, коли банки або інші великі економічні гравці ухвалюватимуть однакові рішення в один і той же час. За таких умов одна раптова зміна на ринку може спричинити ланцюгову реакцію, яка призведе до швидкої катастрофи.

Я думаю, що в майбутньому ми матимемо фінансову кризу. І в звітах після неї люди скажуть: "Ага! Був або один агрегатор даних, або одна модель... на яку ми покладалися". Можливо, це на іпотечному ринку. Можливо, в якомусь секторі фондового ринку",

– каже Генслер.

Експерт каже, що ми вже просуваємось у цьому напрямку. Фінансова індустрія розгорнула низку інструментів штучного інтелекту як для споживачів, так і для працівників. Багато фірм будують свої бізнес-моделі на аналізі даних. За останній рік ШІ перетворився з закритого інструментарію для людей з поглибленою підготовкою в галузі комп'ютерних наук на все більш доступну і недорогу технологію, яку можна відносно легко впроваджувати. Ця тенденція прискорюється, а регуляторна система не в змозі впоратися з нею.

Комісія з цінних паперів і бірж має повноваження регулювати лише фінансові ринки, але інструменти штучного інтелекту перебувають за межами цієї сфери в руках технологічних компаній.

Це складне питання фінансової стабільності, тому що більша частина нашого регулювання стосується окремих установ, окремих банків, окремих фондів грошового ринку, окремих брокерів. Я думаю, що це дійсно міжрегуляторний виклик,

– додав він.

Уряд США вже має невдалий досвід управління Уолл-стріт, а Конгрес досі не вирішив багато фундаментальних питань, які виникли ще на зорі інтернету. Слід штучного інтелекту у фінансах є надто реальним, і немає жодних рамок для його подолання.