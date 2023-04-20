Що супутник робив на орбіті Землі

Супутник NASA RHESSI спостерігав за сонячними спалахами та викидами корональної маси з низької навколоземної орбіти, що допомогло вченим зрозуміти, як створюються ці потужні сплески енергії.

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Коли супутник впаде на Землю?

Міністерство оборони США прогнозувало, що космічний апарат увійде в атмосферу приблизно о 20:50 за східним часом 19 квітня з похибкою +/- 1 година, однак супутник досі перебуває на орбіті. Відомство очікує падіння об'єкта на Землю найближчими днями. NASA очікує, що більша частина космічного апарату згорить під час входження в атмосферу. Водночас деякі компоненти зможуть вціліти і впасти у будь-якому місці, однак ризик того, що хтось на Землі постраждає, є низьким – приблизно 1 до 2,467.

Загадковий вибух над Києвом

У ніч на 20 квітня у небі української столиці трапилася загадкова подія – очевидці бачили яскравий зелений спалах, після чого у Києві залунали сирени тривоги. Природньо, що феномен викликав активні обговорення у соцмережах. Поки усі підозрювали роботу Української ППО у КМВА заявили, що причиною інциденту міг бути супутник NASA RHESSI.

Водночас сам апарат на момент падіння перебував на орбіті Землі і згодом у NASA спростували це припущення.

Український проєкт про космос Alpha Centauri одразу ж після озвучування дивної версії від КМВА наголосив, що подія у небі над Києвом не має жодного стосунку до апарату NASA, який хоч і мав впасти тієї ночі, однак траєкторія падіння навіть приблизно не стосується України.

За даними сайту Satflare супутник не міг впасти над Україною, оскільки траєкторія його руху пролягає від Океанії через Південну Америку до Африки, звідти – на Близький Схід та до Китаю, а далі знову до Океанії.



Траєкторія руху супутника NASA RHESSI / Скриншот Alpha Centauri

Що відомо про супутник

RHESSI був запущений у 2002 році на борту ракети Orbital Sciences Corporation Pegasus XL з місією сфотографувати високоенергетичні електрони, які несуть значну частину енергії, що вивільняється під час сонячних спалахів. Це було зроблено за допомогою єдиного інструменту – спектрометра, який реєстрував рентгенівське і гамма-випромінювання Сонця. До RHESSI не було зроблено ні гамма-зображень, ні високоенергетичних рентгенівських знімків сонячних спалахів.

За час своєї місії RHESSI зареєстрував понад 100 000 рентгенівських подій, надавши вченим життєво важливу інформацію про сонячні спалахи та пов'язані з ними викиди корональної маси. Ці події вивільняють енергію, еквівалентну мільярдам мегатонн тротилу , в сонячну атмосферу протягом декількох хвилин і можуть мати вплив на Землю, в тому числі виводити з ладу електричні системи. Розуміння цих явищ виявилось складним, але дуже потрібним для людства.

, в сонячну атмосферу протягом декількох хвилин і можуть мати вплив на Землю, в тому числі виводити з ладу електричні системи. Розуміння цих явищ виявилось складним, але дуже потрібним для людства. Тепловізор RHESSI допоміг дослідникам визначити частоту, місцезнаходження і рух частинок, що допомогло їм зрозуміти, де вони прискорюються. Він також задокументував широкий діапазон розмірів сонячних спалахів, від крихітних наноспалахів до масивних суперспалахів, у десятки тисяч разів більших і вибуховіших.

RHESSI навіть зробив відкриття, не пов'язані зі спалахами, наприклад, покращив вимірювання форми Сонця і показав, що земні гамма-спалахи трапляються частіше, ніж вважалося раніше.

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Після 16 років роботи NASA вивело RHESSI з експлуатації у 2018 році через труднощі зі зв'язком з космічним апаратом. RHESSI був місією NASA Small Explorers, керованою та експлуатованою Центром космічних польотів імені Годдарда в Грінбелті, штат Меріленд. З виведенням RHESSI на пенсію NASA продовжує інвестувати в наступне покоління космічних апаратів для спостереження за Сонцем, які допоможуть дослідникам розкрити більше таємниць Сонця.