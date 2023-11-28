Що знайшли вчені

Існує сім видів морських черепах, два з яких належать до роду Lepidochelys: оливкова черепаха та черепаха Кемпа. Попри те, що вони є одними з найпоширеніших морських черепах у більшій частині Карибського моря та в інших місцях, ці види мають загадкову історію та еволюційне походження.

Нещодавно на карибському узбережжі Панами було знайдено скам'янілий панцир черепахи, який пролив світло на їхнє давнє минуле і став найдавнішим викопним свідченням існування цих черепах на сьогодні.

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Знахідка скам'янілості у формації Шагрес вказує на те, що ця черепаха жила приблизно 6 мільйонів років тому в Панамі у верхньому міоцені — у часи, коли світ ставав холоднішим і сухішим, лід накопичувався на полюсах, рівень моря падав, а кількість опадів зменшувалася.

Рештки проаналізувала група палеонтологів на чолі з доктором Едвіном Каденою з Університету дель Росаріо в Боготі, Колумбія, який також є науковим співробітником Смітсонівського інституту тропічних досліджень в Панамі. Окрім того факту, що це стало найдавнішим викопним зразком черепах Lepidochelys, дослідники виявили дещо несподіване у викопних кістках цієї черепахи: сліди ДНК. Виявивши збережені кісткові клітини (остеоцити) з ядроподібними структурами, вони використали розчин під назвою DAPI, щоб перевірити наявність генетичного матеріалу.

Серед усіх скам'янілостей хребетних на планеті раніше подібне було виявлено лише у двох скам'янілостях динозаврів, включаючи тиранозавра Рекса,

– зазначив доктор Кадена.

Це відкриття надає викопним хребетним, що збереглися на карибському узбережжі Панами, величезного значення не тільки для розуміння біорізноманіття часів виникнення Панамського перешийка, але й для розуміння збереження м'яких тканин і можливої первісної живої матерії, такої як білки і ДНК, важливих компонентів нової галузі, відомої як молекулярна палеонтологія.