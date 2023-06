Що відомо про відкриту екзопланету

HAT-P-32b, газовий гігант, який зазвичай називають "гарячим Юпітером", розташований приблизно на відстані 923 світлових років від нас. Він перевершує за розмірами наш Юпітер, маючи радіус приблизно в 1,8 рази більший.

Нещодавнє дослідження показало, що атмосфера екзопланети простягається на приголомшливу відстань, яка в 53 рази перевищує її радіус – явище, яке ніколи раніше не спостерігалося астрономами.

Транзитні спостереження відіграли важливу роль у відкритті HAT-P-32b. Екзопланета проходить через диск своєї зірки раз на 2,15 дня, що свідчить про її близькість і високу температуру. За оцінками вчених, температура екзопланети сягає палючих 1562°C, що призводить до значного розширення планети та її атмосфери і, як наслідок, до прискорених втрат газу.



Симуляція газових хвостів екзопланети HAT-P-32b / Фото M. MacLeod/Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and A. Oklopčić/University of Amsterdam

Спектральний аналіз світла зорі під час проходження екзопланети виявляє чіткий газовий шлейф, що характеризується лініями поглинання гелію та водню (Hα). Однак справжній масштаб втрати газу вчені змогли визначити лише завдяки аналізу спектра, коли екзопланета рухалася за своєю материнською зіркою. Відбиті сигнали давали достатньо світла, щоб точно оцінити величину газового шлейфу.

HAT-P-32b не встигне використати увесь свій гелій

Отримані результати вразили вчених. Масштаб газового шлейфу значно перевищив їхні очікування. HAT-P-32b втрачає вражаючі 33,8 трильйона тонн газу щороку, але завдяки своїй значній масі, за прогнозами, вона зможе підтримувати свою атмосферу протягом десятків мільярдів років, що еквівалентно чотирьом періодам життя нашого Всесвіту.