Плато Альтіплано в пустелі Атакама розташоване біля гірських масивів Анд у Чилі. Саме про нього піде мова. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Бюлетень Американського метеорологічного товариства", ця смуга землі, що знаходиться на висоті приблизно 4 000 метрів, отримує більше сонячного світла, ніж зони, розташовані ближче до екватора або на більшій висоті. Найцікавіше, що зазвичай тут холодно й сухо.

Дивіться також Кліматологи розповіли, чому 2023 рік стає найспекотнішим в історії

Деталі дослідження

Атакама – особливе місце, адже це найстаріша пустеля на Землі та, можливо, найчистіше місце для спостереження за нічним небом.

Чилійське плато Альтіплано, яке входить до складу пустелі, виділяється своєю сонячною іррадіацією, або виходом світлової енергії, що випромінюється Сонцем на Землю. Вчені зафіксували тут світовий рекорд – 2 177 ватів на квадратний метр. Для порівняння, випромінювання у верхніх шарах земної атмосфери становить приблизно 1 360 ватів на квадратний метр, згідно з дослідженням.

Це фактично радіація, яку ви будете отримувати влітку, якщо стоятимете на Венері,

– каже Рауль Кордеро, провідний автор дослідження і кліматолог з Університету Гронінгена в Нідерландах.

Це дуже знакове порівняння, адже Венера знаходиться приблизно на 28% ближче до Сонця, ніж Земля.

Середнє сонячне випромінювання на плато становить близько 308 ватів на квадратний метр — ще один світовий рекорд, який вдвічі перевищує показники Центральної Європи та Східного узбережжя США.

Коли сонячне випромінювання проходить крізь атмосферу, воно поглинається водяною парою, розсіюється хмарами та аерозолями. Однак, високогір'я, яке знаходиться вище шару водяної пари та має менше хмар і аерозолів, неминуче отримає більше сонячного світла,

– розповів Сейджі Като, вчений NASA, який не брав участі в дослідженні.

Ще одна причина, чому в Чилі так сонячно, полягає в географічному розташуванні країни в Південній півкулі. Це особливо актуально влітку, коли орбіта Землі наближається до Сонця, досягаючи на початку січня точки, відомої як перигелій, що призводить до сплеску сонячного випромінювання, яке на 7% вище в Південній півкулі порівняно з Північною.