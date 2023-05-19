Освоєння вогню стало важливою віхою в історії людства після систематичного виготовлення та використання кам'яних знарядь праці. Однак визначити точну хронологію цього важливого прогресу виявилося складно.

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Перші свідчення використання вогню походять з африканських місцезнаходжень, таких як Сварткранс, Чесованджа та Кообі Фора, що датуються приблизно 1,5-1,6 мільйона років тому. Водночас нещодавні дослідження вказують на те, що ці випадки могли бути наслідком природних пожеж, а не навмисного втручання людини.

Коли люди опанували вогонь

Сучасні знання свідчать про те, що люди почали систематично використовувати вогонь щонайменше 400 000 років тому. Однак існують ще давніші місця, де переконливі докази безпомилково вказують на людську діяльність, такі як південноафриканська печера Вондерверк (близько мільйона років тому), стоянки Еврон (1-0,8 мільйона років тому) та Гешер-Бенот-Яаков (близько 0,8 мільйона років тому). Подібні знахідки існують і в Європі, зокрема в іспанській печері Негра-дель-Естрехо-дель-Ріо-Сіпар.

У нещодавньому дослідженні команда вчених з Університету Геріот-Ватта в Британії та Іспанії на чолі з Клейтоном Магіллом провела ретельний аналіз ашельської стоянки Вальдокаррос-ІІ в іспанській провінції Мадрид. Археологи виявили численні випадки перебування людей на цій ділянці між 285 000 і 235 000 років тому, що відповідає часу, коли гейдельберзькі люди населяли Європу.

Детальне дослідження

Щоб підтвердити або спростувати припущення про використання вогню на цьому місці, вчені зібрали зразки відкладів і піддали їх ретельному геохімічному аналізу. У цих зразках дослідники виявили молекули специфічних кетонів, які утворюються при температурі близько 450 градусів за Цельсієм. Вважається, що ці кетони утворюються при нагріванні жирів, що вказує на те, що стародавні мешканці цього місця, ймовірно, використовували кістки тварин як паливо для своїх вогнищ.

Подальшим підтвердженням антропогенних вогнищ стала наявність алкільованих поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які характерні для неповністю згорілої біомаси, такої як деревина або кістки. Проаналізувавши ці органічні сполуки, вчені дійшли висновку, що температура пожежі коливалася між 350-500 градусами за Цельсієм в одних випадках і приблизно 100-150 градусами за Цельсієм в інших. Такі температурні коливання переконливо свідчать на користь того, що людина була відповідальною за розпалювання пожеж, оскільки лісові пожежі, як правило, спричиняють значно вищі температури.

Присутність терпенів, ще однієї групи вуглеводнів, свідчить про те, що, окрім кісток тварин, додатковим паливом слугувала деревина, особливо хвойних порід, таких як сосна. Крім того, всі зразки, отримані з місця Вальдокаррос-II, містили хімічні сполуки, пов'язані з ксилофагами, що свідчить про те, що стародавні люди збирали сухостій, а не спалювали свіжозрубану деревину.

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Про що це свідчить

На основі цих знахідок дослідники роблять висновок, що стародавні мешканці стоянки Вальдокаррос-II використовували вогонь як інструмент, використовуючи як паливо кістки тварин і деревину. За оцінками, приблизно 245 000 років тому місцеві гомініди використовували вогонь для приготування їжі або як засіб відлякування диких тварин, зокрема гієн і лисиць.

Дослідження дає цінну інформацію про поведінку та здібності ранніх людей, підкреслюючи їхню винахідливість та пристосованість. Використовуючи силу вогню, стародавні гомініди отримали значну перевагу, що дозволило їм перейти на наступний рівень розвитку.