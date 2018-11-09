Google подготовила интересные обновления для своего файлового менеджера Files Go

26 Читати новину українською
Google обновила дизайн файлового менеджера Files Go и изменила его название
Google обновила дизайн файлового менеджера Files Go и изменила его название / Соцсети

Компания Google выпустила обновление для своего файлового менеджера Files Go. Отныне приложение будет называться Files by Google. Также изменения претерпел и его дизайн.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Читайте также: Приложение "Калькулятор" на Android сменило дизайн: фото

Так, новая версия получила номер v1.0.219550556.

Заметим, что изменения коснулись, прежде всего, интерфейса приложения – создан на новом языке дизайн от Google, который получил название Material Design 2.

Files Go, Google, додатки, програми, файли, музика, відео

Файловый менеджер от Google получил не только новый дизайн, но и новое название

Ранее такой вид (много белого и цветные кнопки) уже, в частности, получили Google Play Games, Google Chrome, Google Calendar и веб-версия Gmail. К слову, новый интерфейс отлично вписывается в дизайн свежей версии ОС Android 9 Pie.

Также в приложении изменилось название – оно теперь официально называется Files by Google или просто Files. Это связано с тем, что изначально Files Go создавалось как облегченная версия программы для платформы Android Go. Однако из-за его популярности Google решила развивать приложение, как полноценный файловый менеджер.

К слову, недавно обновление получило еще одно популярное приложение Google Photos. Ранее был редизайн программы, а теперь изменения коснулись взаимодействия со смартфоном и автоматизации некоторых действий. В частности, появились "Живые альбомы" и пользователям открылся доступ к инструментам редактирования фото.

Что такое Files (Go) от Google? Это файловый менеджер, благодаря которому можно не только освободить память на мобильных устройствах, но и гораздо проще найти файлы и делиться ими с другими, даже если нет интернет-соединения. Google его создала для решения проблем с файлами, которые возникают у владельцев смартфонов нового поколения. Разработано приложение было, прежде всего, для Индии, Бразилии и Нигерии. Таким образом, у людей появилась возможность максимально использовать память своего телефона, наслаждаться любимыми видео и музыкой, а также отправлять приложения друг другу с невероятной скоростью без использования мобильных данных. Количество ежемесячных пользователей программы составляет более 30 миллионов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Смартфоны Android Google Приложения
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
8 ноября 21:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
111
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
536
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
7 ноября 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 451
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
6 ноября 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
1308
Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
6 ноября 11:12 Сколько зарабатывают топ-менеджеры IT в Украине: инфографика
356
Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
8 ноября 19:30 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
0
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук