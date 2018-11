Google подготовила интересные обновления для своего файлового менеджера Files Go

Компания Google выпустила обновление для своего файлового менеджера Files Go. Отныне приложение будет называться Files by Google. Также изменения претерпел и его дизайн.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Читайте также: Приложение "Калькулятор" на Android сменило дизайн: фото

Так, новая версия получила номер v1.0.219550556.

Заметим, что изменения коснулись, прежде всего, интерфейса приложения – создан на новом языке дизайн от Google, который получил название Material Design 2.

Файловый менеджер от Google получил не только новый дизайн, но и новое название

Ранее такой вид (много белого и цветные кнопки) уже, в частности, получили Google Play Games, Google Chrome, Google Calendar и веб-версия Gmail. К слову, новый интерфейс отлично вписывается в дизайн свежей версии ОС Android 9 Pie.

Также в приложении изменилось название – оно теперь официально называется Files by Google или просто Files. Это связано с тем, что изначально Files Go создавалось как облегченная версия программы для платформы Android Go. Однако из-за его популярности Google решила развивать приложение, как полноценный файловый менеджер.

К слову, недавно обновление получило еще одно популярное приложение Google Photos. Ранее был редизайн программы, а теперь изменения коснулись взаимодействия со смартфоном и автоматизации некоторых действий. В частности, появились "Живые альбомы" и пользователям открылся доступ к инструментам редактирования фото.

Что такое Files (Go) от Google? Это файловый менеджер, благодаря которому можно не только освободить память на мобильных устройствах, но и гораздо проще найти файлы и делиться ими с другими, даже если нет интернет-соединения. Google его создала для решения проблем с файлами, которые возникают у владельцев смартфонов нового поколения. Разработано приложение было, прежде всего, для Индии, Бразилии и Нигерии. Таким образом, у людей появилась возможность максимально использовать память своего телефона, наслаждаться любимыми видео и музыкой, а также отправлять приложения друг другу с невероятной скоростью без использования мобильных данных. Количество ежемесячных пользователей программы составляет более 30 миллионов.