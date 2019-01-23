Президент Xiaomi показал гибкий смартфон компании: видео

Видео, на котором показали прототип гибкого смартфона от компании Xiaomi, неожиданно появилось в китайской социальной сети Weibo. В ролике президент китайской компании Лин Бин демонстрирует интересный гаджет, который складывается довольно необычным способом.

Об этом сообщает 4PDA.

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В большинстве ранее опубликованных концептах и патентах гибкие смартфоны складываются пополам. В Xiaomi решили пойти собственным путем и реализовали изгиб устройства сразу в двух местах. Экран устройства условно разделен на три части, две из которых могут загибаться назад.

В сложенном состоянии новинка представляет собой компактный смартфон с тонкими рамками, а в раскрытом положении напоминает небольшой планшет с соотношением сторон примерно 4:3. Диагональ дисплея и остальные характеристики производитель не раскрывает.

Лин Бин демонстрирует гибкий смартфон Xiaomi – смотрите видео

В комментарии к посту говорится, что это инженерный образец, созданный для демонстрации достижений компании. Кроме того, Xiaomi оптимизировала собственную прошивку MIUI, чтобы она адаптировалась к изменению размера дисплея. Лин Бин призывает всех делиться своими впечатлениями от устройства и просит помочь с выбором названия для него – сам он склоняется к Xiaomi Dual Flex или Xiaomi Mix Flex.

О сроках выхода и вероятной цене загадочного смартфона пока ничего не сообщается.

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