Віртуальний ремонт: люди можуть побачити майбутній дім в 3D-окулярах – вражаючі технології

Тепер ремонт у квартирі чи будинку можна зробити віртуальним – без жодних лінійок та макетів. Якщо ще декілька років тому дизайн приміщень робили на паперових кресленнях, то нині – майбутній дім можна побачити через 3D-окуляри в реальному часі.

Насправді у приміщенні можуть бути лише бетонні стіни. Однак в окулярах вже можна побачити, як буде виглядати це приміщення після ремонту. Як таке можливо – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Технологію віртуального ремонту на український ринок вивели 2 киян – Павло та Серж. Щоб у віар-окулярах з'явилася 3D-картинка – використовують новітній лазерний сканер, що робить скринінг усього приміщення зсередини та зовні.

Павло Хомич та Серж Сидоренко / Фото скриншот з відео

Ми точно знаємо, до міліметра, де розташована та чи інша труба, кабель електричний, щоб надалі не пошкодити його, навішуючи телевізор чи якісь меблі на стіни,

– пояснив співавтор технології, співзасновник компанії DSB Павло Хомич.

Випробувала лазерну технологію і киянка Олена Лажечникова. Вона розповіла, що завжди мріяла, щоб її SPA-салон був у стилі "Тіффані". Ідею інтер'єру їй реалізували саме такі незвичайні майстри. Завдяки 3D-технології такі об’єкти, як у Олени, перед ремонтом зробили віртуальними. Вона змогла в реальному часі і просторі пройтися майбутнім приміщенням.

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Олена Лажечникова у своєму салоні / Фото скриншот з відео

Лазерна технологія вимірів ще й заощаджує витрати на ремонт. Співавтор Серж Сидоренко розповів, що завдяки цій технології можна чітко розрахувати необхідну кількість матеріалів, засобів. Це від 10 до 30% економії ресурсу замовника. У стандартному підході до будівництва це зробити важко.

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Такі новації в Україні почали з'являтися на ринку дизайн-ремонту чи не вперше. Ще один нюанс масового впровадження такого моделювання в Україні – нестача практики серед архітекторів. Та дизайнери-новатори запевнили, що вітчизняний ринок усе "схоплює" швидко.

Компоненти збірної технології запозичені у світових винахідників: лазерний сканер – з Європи, віар-окуляри – з США. Для засновників техніка коштувала десятки тисяч доларів.

Лазерний сканер / Фото скриншот з відео