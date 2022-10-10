Журналістка та оператор зняли сюжет про те, як перевіряють телефони порушників комендантської години. Зокрема у сюжеті акцентували на тому, що в одного з порушників знайшли у телефоні контент еротичного характеру.

Цікаво "Зрозуміло, якби стирали Західну Україну": Богуцька втрапила у скандал через допис про війну

Журналістка влаштувала допит

Журналістка телеканалу та авторка сюжету Анжеліка Музиченко влаштувала допит хлопцю, в телефоні якого знайшли еротичний контент. Цей уривок розлетівся мережею та викликав хвилю обурення серед користувачів, адже такі дії є втручанням у приватне життя. Автори сюжету навіть не заблюрили обличчя 23-річного хлопця. Цікаво, що на ютуб-каналі телеканалу "Київ" цього сюжету немає.

Уривок зі скандального сюжету: дивіться відео

Як на скандал відреагувала журналістка

У своєму інстаграмі Анжеліка Музиченко відреагувала на скандал довкола цього уривку із сюжету назвавши це "поверхневістю сприйняття інформації", адже уривок з допитом хлопця триває 30 секунд, а весь сюжет 5 хвилин і він зовсім не про еротику в телефоні, а про те, як зупиняють порушників комендантської години.

Коментар журналістки щодо скандалу: дивіться відео

Канал опублікував заяву та видалив її

Згодом на скандал відреагував і телеканал "Київ", опублікувавши на своєму сайті офіційну заяву. Зокрема у ній відзначили, що телеканал регулярно створює подібні сюжети, аби закликати киян дотримуватися комендантської години. Водночас допит 23-річного хлопця у сюжеті Анжеліки Музиченко засудили та назвали грубим порушенням журналістки стандартів.

Авторку сюжету відсторонили від роботи, а в редакції почали внутрішнє розслідування щодо причин того, чому сюжет вийшов саме у такому форматі.

Знятий журналісткою нашого каналу матеріал не відповідає журналістським стандартам, неупередженості, внутрішнім редакційним правилам та поняттям етики. Показаний нами епізод є втручання в особисте життя та порушенням прав людини,

– йдеться в заяві.

Та от біда – через деякий час заява з сайту зникла. Її опублікували 9 жовтня о 18:17, а станом на 23:00 її на сайті немає. Однак інтернет усе пам'ятає.



Заява телеканалу "Київ", яку згодом видалили / Фото "Ґрунт"

Журналіст Отар Довженко відзначив, що цей сюжет не лише порушує журналістські стандарти, але й журналістську етику. У сюжеті хлопця принизили за контент, який має у наш час широкий попит і мільйони людей його переглядають. У наш час це ні для кого не новина. Водночас журналістка не лише не завадила приниженням людини за вміст її телефону, але й підігріла цю ситуацію.

Цікаво – Ілон Маск втрапив у скандал через свої твіти: дивіться відео