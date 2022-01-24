Тоді як другу дозу – 8 835 людей, натомість додаткову отримали 87 людей. Ще 5 339 українців отримали бустер.

Актуально Коронавірус в Україні: за добу захворіло майже 13 тисяч людей

Щеплення проводилось 348 мобільними бригадами з імунізації, 1 895 пунктами щеплення та 419 центрами вакцинації населення.

Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 16 032;

Coronavac – 3 215;

AstraZeneca – 449;

Moderna – 2 845.

Увага! Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що щорічна вакцинація проти COVID-19 була б ефективнішою, ніж повторні щеплення в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Загальна статистика щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 164 118 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 164 116 людей;

дві дози – 14 466 084 людини;

додаткову – 13 108 людей;

бустерну – 208 784 людини.

Загалом провели 29 852 092 щеплення.

Зверніть увагу Без бустера не обійтися, – дослідники США про реальну боротьбу з Омікроном

За даними ВООЗ, приблизно половину населення світу вакцинували проти коронавірусу – вони отримали по два щеплення.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу