Тоді як другу дозу – 8 835 людей, натомість додаткову отримали 87 людей. Ще 5 339 українців отримали бустер.
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Щеплення проводилось 348 мобільними бригадами з імунізації, 1 895 пунктами щеплення та 419 центрами вакцинації населення.
Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 16 032;
- Coronavac – 3 215;
- AstraZeneca – 449;
- Moderna – 2 845.
Загальна статистика щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 164 118 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 164 116 людей;
- дві дози – 14 466 084 людини;
- додаткову – 13 108 людей;
- бустерну – 208 784 людини.
Загалом провели 29 852 092 щеплення.
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За даними ВООЗ, приблизно половину населення світу вакцинували проти коронавірусу – вони отримали по два щеплення.
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