Так, за минулу добу першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей.

Актуально Різкий стрибок: за добу в України виявили понад 24 тисячі COVID-хворих

Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 695 804 людини;
  • дві дози – 15 148 026 людей;
  • отримали додаткову дозу – 26 860 людей;
  • бустерну – 683 414.

Загалом провели 31 554 104 щеплення.

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,
  • Coronavac – 5 000 564,
  • AstraZeneca – 1 639 551,
  • Moderna – 1 541 847,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Бустерна доза
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу