Так, за минулу добу першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей.

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Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 695 804 людини;

дві дози – 15 148 026 людей;

отримали додаткову дозу – 26 860 людей;

бустерну – 683 414.

Загалом провели 31 554 104 щеплення.

Наголосимо! Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, рідко потрапляють у лікарню. А ті, кого госпіталізують, мають серйозні проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню ускладнень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,

Coronavac – 5 000 564,

AstraZeneca – 1 639 551,

Moderna – 1 541 847,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.