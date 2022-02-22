Так, за минулу добу першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей.
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Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 695 804 людини;
- дві дози – 15 148 026 людей;
- отримали додаткову дозу – 26 860 людей;
- бустерну – 683 414.
Загалом провели 31 554 104 щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,
- Coronavac – 5 000 564,
- AstraZeneca – 1 639 551,
- Moderna – 1 541 847,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу