Так, за минувшие сутки первую дозу получили 15 443 человека. Тогда как вторую – 26 027 человек.

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В то же время дополнительной дозой привили 350 украинцев, а бустерной – 14 906 человек.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 15 695 806 человек, из них:

получили первую дозу – 15 695 804 человека;

две дозы – 15 148 026 человек;

получили дополнительную дозу – 26 860 человек;

бустерную – 683 414.

Всего провели 31 554 104 прививки.

Подчеркнем! Люди, получившие прививки против коронавируса, редко попадают в больницу. А те, кого госпитализируют, имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению осложнений.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 005 977,

Coronavac – 5 000 564,

AstraZeneca – 1 639 551,

Moderna – 1 541 847,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Важно! Невакцинированные имеют в 5 раз больше шансов повторно заболеть COVID-19.

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Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала