Чи стане ця історія поштовхом до проведення масової мобілізації? Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в розмові з 24 Каналом пояснив ситуацію і припустив, хто насправді міг стояти за терактом.

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Теракт ФСБ?

В Росії нічого не відбувається просто так і без відома Владіміра Путіна. Однак історія з терактом може не бути поштовхом до масової мобілізації на фронт, яка так необхідна окупантам, вважає Коваленко.

"У 2022 році, коли вони за три місяці більш ніж 300 тисяч мобілізували, їм не треба було проводити теракт. Росія – це країна-диктатура з репресивним режимом. Сказано мобілізувати пів мільйона – мобілізують. Для цього не треба влаштовувати якийсь перформанс", – пояснив він.

Тому причина теракту може бути іншою. Зокрема, слабшання російських внутрішніх силових структур, які за останні 10 років показали свою деградацію. З іншого боку – це може бути внутрішній саботаж, організований однією зі структур.

"В Росії завжди існує внутрішньовідомча конфронтація та конкуренція між силовими структурами і філіалами. Коли Алєксандр Бортніков (очільник ФСБ – 24 Канал) каже, що ІГІЛ набирає обертів і є небезпека для Росії, то Путін напередодні спростовує це і всі заяви-попередження від Великої Британії, Німеччини – спроба шантажу. А наступного дня відбувається теракт – це своєрідний ляпас Путіну по пиці", – сказав Коваленко.

Не може тут мовитися про намір об'єднати росіян.

Росіяни – це аморфні, безхребетні, нікчемні хробаки. Вони не можуть вийти на вулицю та відстоювати свої права. Якби вони могли це робити, якби в них було саме суспільство сформовано хоча б якось внутрішньо – нічого того, що ми бачили, не відбувалося. Путін це добре розуміє, він може з росіянами робити все, що завгодно,

– пояснив військовий оглядач.

А от традиційна дискредитація України цілком можлива. Зазначимо, що російський диктатор до кінця не визнає причетності ІГІЛ, а натомість вперто намагається приплітати "український слід" до цієї історії.

"Якщо згодом під час обговорення питання постачання зброї ми почуємо від певних республіканців (прихильників Росії – 24 Канал), що "Україна – терористична держава", тоді все стане зрозуміло", – додав Коваленко.

Нагадаємо, 22 березня озброєні особи увірвалися до "Крокус Сіті Хол", де проходив концерт гурту "Пікнік" у Підмосков'ї. Вони почали розстрілювати людей, згодом у приміщенні здійнялася пожежа. Російські так звані правоохоронці затримали 11 осіб начебто причетних до теракту. Чотирьох з них затримано до 22 травня.

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