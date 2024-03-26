Таку думку 24 Каналу висловив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, навряд чи когось здивує, якщо з часом з'ясується, що терористами курували співробітники одного з підрозділів російської спецслужби, намагаючись створити умови для здійснення теракту, аби надалі Владіміру Путіну було легше ухвалювати радикальні рішення.

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Куратори з ФСБ могли втратити зв'язок з агентами

Ймовірно, з метою протидії ІДІЛ російські спецслужби намагалися впроваджувати й відправляти в організацію своїх агентів. Однак у цій історії взаємодії агентів та кураторів все дуже умовно. Адже куратору здається, що він повністю контролює ситуацію, але існують досвідчені агенти, які в результаті збирають компромат на самих кураторів.

Щодо співпраці ФСБ та ІДІЛ. Є такий вираз, якщо ти починаєш вдивлятися у безодню, то безодня починає вдивлятися у тебе,

– мовив Осєчкін.

Так само й в ІДІЛ відбувається певна оперативна робота щодо встановлення контакту зі співробітниками. Відправляючи в ІДІЛ агентів ФСБ, могли з'явитися так звані подвійні агенти. У певний момент куратор може втратити особистий зв'язок з агентом. Очевидно, що ФСБ відправило в ІДІЛ велику кількість людей, які мають компромати на російські спецслужби.

"З часом ми дізнаємося подробиці, які шокують, але очевидно, що співпрацюя є. Хто кого контролює і вкидає інформацію велике питання. Спецпідрозділи у Росії отримували інформацію від західних розвідок й агентурні донесення з ІДІЛ щодо можливого теракту, але не передавали інформацію ФСБ у Московській області", – додав засновник Gulagu.net.

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