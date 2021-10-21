Людські рештки знайшли на автошляху М-30 у Тернопільській області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Бережани.
Важливо У зливовій каналізації Маріуполя знайшли людські рештки
Точний вік решток встановить експертиза. Однак, є припущення, що ці останки можуть належати жертві Другої світової війни. Як пояснив староста села Городище, саме на тій ділянці, де знайшли людські рештки, проходила лінія фронту.
Правда це чи ні – має підтвердити судово-медична експертиза. Про даний випадок правоохоронці повідомили співробітників обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини,
– зазначили у поліції.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 про вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.
Схожі випадки, які трапилися останнім часом в Україні
- 4 серпня людські кістки знайшли у селі Гнилички, що на Тернопільщині. Ймовірно, це рештки неповнолітнього хлопця, який пішов з дому та не повернувся 17 років тому.
- У Снопківському парку 13 квітня школярі знайшли людські рештки. Діти викликали поліцію, яка встановила, що кістки лежали у парку тривалий час.