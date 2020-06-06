Тернопільський суд виправдав чоловіка, який зберігав марихуану. Все через те, що миші з'їли важливий речовий доказ.

Що відомо про справу

Ще у 2017 році проти чоловіка завели кримінальну справу. Його звинувачували у незаконному зберіганні наркотиків. Про це повідомило видання "Свобода".

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Під час судового розгляду з'ясувалося, що речового доказу, а саме пакетика з сімома грамами марихуани, немає. Зрештою, суд виправдав чоловіка, бо миші з'їли речовий доказ.

Заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області вибачився за інцидент і розповів, що під час інвентаризації комісія виявила зіпсований речовий доказ, а точніше його відсутність. Марихуана зникла, а від спеціального упакування залишилися клаптики. Сталося це через неналежне зберігання – речові докази валялися у приміщенні на підлозі у кутку.

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Що каже обвинувачений

Сам обвинувачений не визнавав своєї вини. До слова, чоловік раніше був двічі судимий і звільнився з місць позбавлення волі у 2011 році. Зрештою чоловіка виправдали.