Тернопольский суд оправдал мужчину, который хранил марихуану. Все потому, что мыши съели важное вещественное доказательство.

Что известно о деле

Еще в 2017 году против мужчины завели уголовное дело. Его обвиняли в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщило издание "Свобода".

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Во время судебного разбирательства выяснилось, что вещественного доказательства, а именно пакетика с семью граммами марихуаны, нет. В конце концов, суд оправдал мужчину, потому что мыши съели вещественное доказательство.

Заместитель начальника следственного управления Нацполиции в области извинился за инцидент и рассказал, что во время инвентаризации комиссия обнаружила испорченное вещественное доказательство, а точнее его отсутствие. Марихуана исчезла, а от специальной упаковки остались клочки. Произошло это из-за ненадлежащего хранения – вещественные доказательства валялись в помещении на полу в углу.

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Что говорит обвиняемый

Сам обвиняемый не признавал своей вины. К слову, мужчина ранее был дважды судим и освободился из мест лишения свободы в 2011 году. В конце концов мужчину оправдали.