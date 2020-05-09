У Тернополі неповнолітня вбила іноземця: деталі

У Тернополі у ніч на 9 травня у помешканні виявили тіло 24-річного студента з Демократичної Республіки Конго. У його вбивстві підозрюють 17-річну мешканку Тернопільського району.

Дівчину вже затримали правоохоронці, повідомляє поліція Тернопільської області.

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Повідомлення про імовірне вбивство о 4 ранку 9 травня до поліції надійшло від медиків швидкої допомоги. У вихідця з африканської країни було ножове поранення.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Мовиться про 24-річного громадянина ДР Конго, який здобував у Тернополі вищу освіту.

Поліцейські опитали сусідів та імовірних свідків, а також оглянули відео з камер спостереження. Так вони вийшли на 17-річну дівчину, яка після скоєння вбивства втекла на таксі.

Наразі її вже затримано, суд має обрати її запобіжний захід. Дівчину підозрюють в умисному вбивстві, що загрожує їй позбавленням волі до 15 років.

Співмешканка вбитого розповіла, що студент пішов проводжати друзів після посиденьок, а потім вона знайшла його вже мертвим. Про це пише видання 20 хвилин.

Також відомо, що виходець з африканської країни навчався на 2 курсі Тернопільського національного економічного університету.



Знаряддя вбивства громадянина ДР Конго у Тернополі / фото поліції