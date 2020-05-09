В Тернополе несовершеннолетняя убила иностранца: детали

В Тернополе в ночь на 9 мая в доме обнаружили тело 24-летнего студента из Демократической Республики Конго. В его убийстве подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района.

Девушку уже задержали правоохранители, сообщает полиция Тернопольской области.

К слову Полицейские в Кении застрелили мальчика, который во время комендантского часа находился на балконе

Сообщение о вероятном убийстве в 4 утра 9 мая в полицию поступило от медиков скорой помощи. У выходца из африканской страны было ножевое ранение.

Правоохранители установили личность погибшего. Говорится о 24-летнем гражданине ДР Конго, который получал в Тернополе высшее образование.

Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей, а также изучили видео с камер наблюдения. Так они вышли на 17-летнюю девушку, которая после совершения убийства сбежала на такси.

Сейчас она уже задержана, суд должен избрать ей меру пресечения. Девушку подозревают в умышленном убийстве, что грозит ей лишением свободы до 15 лет.

Сожительница убитого рассказала, что студент пошел провожать друзей после посиделок, а потом она нашла его уже мертвым. Об этом пишет издание 20 минут.

Также известно, что выходец из африканской страны учился на 2 курсе Тернопольского национального экономического университета.



Орудие убийства гражданина ДР Конго в Тернополе / фото полиции