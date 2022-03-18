В описі ютуб-каналу йдеться, що інформаційний ресурс створений управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
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Мета каналу – навчити громадян України базових знань у військовій справі, які наразі є особливо важливими для захисту країни і стійкого опору агресору.
Наш ресурс надає громадянам України постійний доступ до останніх новин, інформації про заплановані та проведені заходи польових вишколів у Силах територіальної оборони Збройних Сил України,
– повідомили автори каналу.
І звісно, користувачі каналу отримали можливість самостійно ознайомитись з навчальними фото та відеоматеріалами.
У галереї відео уже є такі навчальні відео:
- "Травмування легень пневмоторакс";
- "Зупинка обільної кровотечі",
- "Як відкрити шляхи дихання";
- "Введення в курс тактичної медицини".
Назва ютуб-каналу – Територіальна оборона України G7. Щоб перейти на канал, натисніть тут.
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