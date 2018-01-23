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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Терористи "Талібану" показали фото бойовиків, які вбили українців у готелі Кабула

23:53, 23 січня 1496 Читать новость на русском
Теракт у готелі Кабула
Теракт у готелі Кабула / Фото з вільних мереж

Терористи угруповання "Талібан", які захопили готель Intercontinental Hotel у Кабулі і здійснили там теракт, оприлюднили фото нападників. На знімку зображені 5 чоловіків у військовій формі з автоматами в руках.

Про це повідомляє ТСН.

"Це саме ті бойовики, які вбили у столиці Афганістану 44 людини, серед них семеро українців", – мовиться у повідомленні.

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Зазначимо, що тіла загиблих з Кабула до Києва повинні доставити спеціальним рейсом 24 січня. А більшість із тих, кому вдалося вижити під час теракту, вже повернулися додому.

Терористи
Терористи "Талібану"//Скріншот з відео

Нагадаємо, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental Hotel у Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости.

Теги: Тероризм Жертви Теракт у готелі Кабула Афганістан Талібан Теракт
Джерело: 24 Канал
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