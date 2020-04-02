Тестування на коронавірус: які карантинні заходи в Німеччині

Німці почали реагувати на коронавірус набагато раніше, аніж це зробив уряд. Дуже багато фірм відправили своїх співробітників працювати з дому ще 8 березня 2020 року.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла Ксенія Проценко, яка живе зараз в Берліні.

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Вона пояснила, що більшість німців сидять дома та виходять на двір тільки у разі необхідності, тобто закупити продукти, вигуляти собак, зайти в аптеку чи до лікаря.

Це не означає, що на вулицях пусто. На вулицях дійсно ще є люди. Але ті хто є – 50% носять маски, дезінфікують руки й до самого карантину ставляться з розумінням,

– розповіла Ксенія Проценко.

Жінка повідомила, що не всі заклади харчування зараз зачинені. Ресторани та кафе можуть працювати, якщо віддають куплену їжу із собою.

Також вона пояснила, що німецькі медики тестують на коронавірус тих людей, які мають симптоми або вступали в контакт з людьми, які захворіли.

Ми самі не розуміємо чому смертність така низька (в Німеччині – 24 канал). Перше, що варто відзначити, німці слідкують за своїм здоров'ям. Це означає, що люди ще до появи карантину займалися спортом, їли здорові продукти,

– повідомила Ксенія Проценко.

"Крім того, хвиля коронавірусу накрила Німеччину набагато пізніше, аніж, наприклад, Італію. Німеччина ще не досягла піку захворюваності. Думаю, що найближчі кілька тижнів покажуть, чи дійсно система зможе впоратися з напливом хворих", – додала Проценко.

Як Німеччина реагує на спалах коронавірусу

Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Кількість заражених стрімко зростає. Водночас кількість смертей досі є доволі низькою.

Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу в Німеччині, є надзвичайно велика кількість тестів , що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи.

, що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи. Адже масове тестування сприяє зниженню смертності, бо дозволяє виявляти випадки Covid-19 навіть у пацієнтів, у яких мало або немає симптомів.

Також німецький уряд замовив додатково 10 тисяч рятувальних систем штучної вентиляції легень, на додаток до 25 тисяч, які вже встановлені у лікарнях по всій країні.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

