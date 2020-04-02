Тестирование на коронавирус: какие карантинные меры в Германии

Немцы начали реагировать на коронавирус гораздо раньше, чем это сделало правительство. Очень многие фирмы отправили своих сотрудников работать из дома еще 8 марта 2020 года.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала Ксения Проценко, которая живет сейчас в Берлине.

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Она пояснила, что большинство немцев сидят дома и выходят на улицу только в случае необходимости, то есть закупить продукты, выгулять собак, зайти в аптеку или к врачу.

Это не значит, что на улицах пусто. На улицах действительно еще есть люди. Но те, кто есть – 50% носят маски, дезинфицируют руки и к самому карантину относятся с пониманием,

– рассказала Ксения Проценко.

Женщина сообщила, что не все заведения питания сейчас закрыты. Рестораны и кафе могут работать, если отдают купленную еду с собой.

Также она пояснила, что немецкие медики тестируют на коронавирус тех людей, которые имеют симптомы или вступали в контакт с людьми, что заболели.

Мы сами не понимаем, почему смертность такая низкая (в Германии – 24 канал). Первое, что стоит отметить, немцы следят за своим здоровьем. Это означает, что люди еще до появления карантина занимались спортом, ели здоровые продукты,

– сообщила Ксения Проценко.

"Кроме того, волна коронавируса накрыла Германию намного позже, чем, например, Италию. Германия еще не достигла пика заболеваемости. Думаю, что ближайшие несколько недель покажут, действительно ли система сможет справиться с наплывом больных", – добавила Проценко.

Как Германия реагирует на вспышку коронавируса

Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Количество зараженных стремительно растет. В то же время количество смертей до сих пор довольно низкое.

Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса в Германии, является чрезвычайно большое количество тестов , проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса.

, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса. Ведь массовое тестирование способствует снижению смертности, потому что позволяет выявлять случаи Covid-19 даже у пациентов, у которых мало или нет симптомов.

Также немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 Канала