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Тіло мертвої українки знайшли у Нідерландах за бортом судна

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Судно Regal Princess
Судно Regal Princess / en.wikipedia.org

У місті Роттердамі, що у Нідерландах, за бортом круїзного судна Regal Princess знайшли тіло 39-річної українки. Місцеві правоохоронці підозрюють самогубство.

Знайшли тіло українки 10 травня, його направили до місцевого моргу, повідомляє Укрінформ з посиланням на голову консульської служби МЗС Сергія Погорельцева.

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Тіло знайшли за бортом круїзного судна. Поліція Нідерландів вважає, що смерть настала внаслідок самогубства 39-річної жінки.

Родичі загиблої вже повідомленні про факт смерті, а МЗС намагається зв'язатися з місцевою поліцією та медзакладом, куди доставили тіло.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, корабель у момент смерті був пришвартований у порту Роттердама. Тіло українки планували репатріювати чартерним рейсом, але пізніше його скасували.

Очевидці також розповіли, що жінка була збентеженою. Коли її востаннє бачили живою, вона постійно плакала.

Що відомо про судно Regal Princess?Воно плаває під прапором Бермудських островів. Судно збудоване в Італії і здійснює різноманітні круїзні подорожі Європою.

Автор: Василь Денисюк
Теги: МЗС України Водний транспорт Нідерланди Самогубство Новини України
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