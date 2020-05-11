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Тело мертвой украинки нашли в Нидерландах за бортом судна

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Судно Regal Princess
Судно Regal Princess / en.wikipedia.org

В городе Роттердаме, что в Нидерландах, за бортом круизного судна Regal Princess нашли тело 39-летней украинки. Местные правоохранители подозревают самоубийство.

Нашли тело украинки 10 мая, его направили в местный морг, сообщает Укринформ со ссылкой на главу консульской службы МИД украины Сергея Погорельцева.

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Тело нашли за бортом круизного судна. Полиция Нидерландов считает, что смерть наступила в результате самоубийства 39-летней женщины.

Родственники погибшей уже оповещены о факте смерти, а МИД пытается связаться с местной полицией и медучреждением, куда доставили тело.

Как сообщают местные СМИ, корабль в момент смерти был пришвартован в порту Роттердама. Тело украинки планировали репатриировать чартерным рейсом, но позже его отменили.

Очевидцы также рассказали, что женщина была смущенной. Когда ее последний раз видели живой, она постоянно плакала.

Что известно о судне Regal Princess?
Оно плавает под флагом Бермудских островов. Судно построено в Италии и совершает разнообразные круизные путешествия по Европе.

Автор: Василий Денисюк
Теги: МИД Украины Водный транспорт Нидерланды Самоубийство Новости Украины
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