Про інші події, які відбулися у Росії станом на 28 серпня – дізнайтесь у програмі.
До теми Новий максимум смертей: у Росії зафіксували понад 800 нових летальних випадків
Природні катаклізми охопили Росію
Не лише коронавірус, але й природа відіграється на простих росіянах. Після повеней на Півдні й пожеж у Сибіру, на Камчатці почалося виверження вулкан. Республіка Марій Ел потерпає від пожеж разом із республікою Мордовія, Свердловською та Нижньогородською областями. Уже тиждень в Самарській області не можуть загасити лісові пожежі, які спалахнули і в селах Гвардійці та Немчанка. Поки горіли 20 будинків, Олег Газманов співав на їхньому фоні пісні та катався на бойовій машині.
Пітерські комунальники розібрали благоустрій
У Санкт-Петербурзі мешканці вулиці за власний кошт облаштували лавки, смітники та баскетбольне кільце. Згодом комунальні служби почали вивозити об'єкти зі сквера, бо з ними облагородження ніхто не погоджував. Людям вдалося відвоювати частину майна.
У Волгограді на смітнику знайшли танк
Посеред купи сміття на занедбаному аеродромі виявили покинутий робочий танк Т-90. У штабі округу пояснили, що бойову машину не викинули, просто охоронці-чеченці пішли робити намаз.
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У Ярославлі медики побили жінку в ліфті
Російські медики приїхали на виклик та понад пів години мордували жінку з ліфта. Її мати викликала "швидку", бо у пацієнтки був гострий психоз. Увесь під'їзд чув крики потерпілої, але ніхто не вийшов допомогти і навіть не подзвонив у поліцію.
П'яний омич жорстоко зарізав дівчину з інвалідністю
У Омську нетверезий чоловік 57 разів ударив ножем дівчину з інвалідністю через жарт. Потерпіла пересувалася на інвалідному візку, тож шансів утекти не мала. Убивцею виявився її хлопець, а про що був жарт – невідомо.
Росіянка вбила співмешканця гумовим капцем
У Нижньому Новгороді жінка напідпитку забила свого друга гумовим капцем у сні. Вночі їй здалося, що чоловік перебуває без тями й вона намагалася реанімувати його у такий спосіб. Потерпілий загинув внаслідок множинних ударів по голові.
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Петербуржець подав до суду на російське телебачення
Мешканець Петербургу судиться з "Першим каналом" через новини, які викликали у нього панічні атаки. Росіянин звернувся до психолога у зв'язку з нав'язливими думками після перегляду негативних теленовин. Він вимагає 10 мільйонів рублів за моральну шкоду та 500 тисяч рублів компенсації витрат на психолога.
Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 28 серпня: дивіться відео