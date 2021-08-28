Про інші події, які відбулися у Росії станом на 28 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Новий максимум смертей: у Росії зафіксували понад 800 нових летальних випадків

Природні катаклізми охопили Росію

Не лише коронавірус, але й природа відіграється на простих росіянах. Після повеней на Півдні й пожеж у Сибіру, на Камчатці почалося виверження вулкан. Республіка Марій Ел потерпає від пожеж разом із республікою Мордовія, Свердловською та Нижньогородською областями. Уже тиждень в Самарській області не можуть загасити лісові пожежі, які спалахнули і в селах Гвардійці та Немчанка. Поки горіли 20 будинків, Олег Газманов співав на їхньому фоні пісні та катався на бойовій машині.

Пітерські комунальники розібрали благоустрій

У Санкт-Петербурзі мешканці вулиці за власний кошт облаштували лавки, смітники та баскетбольне кільце. Згодом комунальні служби почали вивозити об'єкти зі сквера, бо з ними облагородження ніхто не погоджував. Людям вдалося відвоювати частину майна.

У Волгограді на смітнику знайшли танк

Посеред купи сміття на занедбаному аеродромі виявили покинутий робочий танк Т-90. У штабі округу пояснили, що бойову машину не викинули, просто охоронці-чеченці пішли робити намаз.

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У Ярославлі медики побили жінку в ліфті

Російські медики приїхали на виклик та понад пів години мордували жінку з ліфта. Її мати викликала "швидку", бо у пацієнтки був гострий психоз. Увесь під'їзд чув крики потерпілої, але ніхто не вийшов допомогти і навіть не подзвонив у поліцію.

П'яний омич жорстоко зарізав дівчину з інвалідністю

У Омську нетверезий чоловік 57 разів ударив ножем дівчину з інвалідністю через жарт. Потерпіла пересувалася на інвалідному візку, тож шансів утекти не мала. Убивцею виявився її хлопець, а про що був жарт – невідомо.

Росіянка вбила співмешканця гумовим капцем

У Нижньому Новгороді жінка напідпитку забила свого друга гумовим капцем у сні. Вночі їй здалося, що чоловік перебуває без тями й вона намагалася реанімувати його у такий спосіб. Потерпілий загинув внаслідок множинних ударів по голові.

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Петербуржець подав до суду на російське телебачення

Мешканець Петербургу судиться з "Першим каналом" через новини, які викликали у нього панічні атаки. Росіянин звернувся до психолога у зв'язку з нав'язливими думками після перегляду негативних теленовин. Він вимагає 10 мільйонів рублів за моральну шкоду та 500 тисяч рублів компенсації витрат на психолога.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 28 серпня: дивіться відео