О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 28 августа – узнайте в программе.

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Природные катаклизмы охватили Россию

Не только коронавирус, но и природа отыгрывается на простых россиянах. После наводнений на Юге и пожаров в Сибири, на Камчатке началось извержение вулкана. Республика Марий Эл страдает от пожаров вместе с Республикой Мордовия, Свердловской и Нижегородской областями. Уже неделю в Самарской области не могут потушить лесные пожары, которые вспыхнули и в селах Гвардейцы и Немчанка. Пока горели 20 домов, Олег Газманов пел на их фоне песни и катался на боевой машине.

Питерские коммунальщики разобрали благоустройство

В Санкт-Петербурге жители улицы за свой счет обустроили скамейки, урны и баскетбольное кольцо. Впоследствии коммунальные службы начали вывозить объекты из сквера, потому что с ними облагораживание никто не согласовывал. Людям удалось отвоевать часть имущества.

В Волгограде на помойке нашли танк

Посреди кучи мусора на заброшенном аэродроме обнаружили заброшенный рабочий танк Т-90. В штабе округа пояснили, что боевую машину не выбросили, просто охранники-чеченцы пошли делать намаз.

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В Ярославле медики избили женщину в лифте

Российские медики приехали на вызов и более получаса мучили женщину из лифта. Ее мать вызвала "скорую", потому что у пациентки был острый психоз. Весь подъезд слышал крики потерпевшей, но никто не вышел помочь и даже не позвонил в полицию.

Пьяный омич жестоко зарезал девушку с инвалидностью

В Омске нетрезвый мужчина 57 раз ударил ножом девушку с инвалидностью из-за шутки. Потерпевшая передвигалась на инвалидной коляске, так что шансов убежать не было. Убийцей оказался ее парень, а о чем была шутка – неизвестно.

Россиянка убила сожителя резиновой тапочкой

В Нижнем Новгороде подвыпившая женщина забила своего друга резиновой тапочкой во сне. Ночью ей показалось, что мужчина находится без сознания и она пыталась реанимировать его таким образом. Пострадавший погиб в результате множественных ударов по голове.

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Петербуржец подал в суд на российское телевидение

Житель Петербурга судится с "Первым каналом" из-за новостей, которые вызвали у него панические атаки. Россиянин обратился к психологу в связи с навязчивыми мыслями после просмотра негативных теленовостей. Он требует 10 миллионов рублей за моральный ущерб и 500 тысяч рублей компенсации расходов на психолога.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 28 августа: смотрите видео