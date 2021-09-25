На захід пам'яті прийшли рідні загиблих, курсанти та викладачі Харківського університету повітряних сил, влада, духовенство та бійці ЗСУ на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залужним.

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Прийшов і єдиний уцілілий курсант

На місце катастрофи прийшов єдиний курсант, що вижив під час падіння літака – В'ячеслав Золочевський. Однак спілкуватись з журналістами хлопець не був готовий. Панахиду за загиблими правив єпископ Харківський і Богодухівський архієрей Православної церкви України Митрофан.

Вшанування пам'яті загиблих курсантів, дивіться відео:

Літак Ан-26 з 27 людьми на борту розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині.

У моторошній авіакатастрофі загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижив тільки 1 курсант.

За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Авіакатастрофа біля Харкова / Інфографіка 24 каналу