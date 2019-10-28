Тисячі ліванців об'єдналися у живий ланцюг завдовжки в 170 кілометрів: фото та відео

Протестуючи проти дій уряду, тисячі ліванців взялись за руки і стали у живий ланцюг завдовжки у 170 кілометрів, що символізує національну єдність.

За даними CNN, в акції взяли участь 170 тисяч охочих. Багато учасників обмоталися ліванським прапором та співали державний гімн.

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Ланцюг розтягнувся від столиці країни – Бейрута і на північ та південь вздовж узбережжя.



Живий ланцюг з людей у Лівані

Напередодні ліванці розподіляли дороги та перекривали маршрути по всій країні, а в неділю, 27 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на дороги, аби влаштувати людський ланцюг. Окрім того, вони заблокували головні траси Лівану.

Дивіться відео, як ліванці утворили живий ланцюг:

WE DID IT!!

United human chain from South to North.

إيد بإيد من الجنوب للشمال#HumanChain #HumanChainlebanon #LebanonProtests #Lebanon

Today, more than 170 000people gathered to cover the 171KM connecting Tripoli to Sour.

Hand in hand we stand for a better Lebanon️ pic.twitter.com/Lqtt2z5cf6 — Ella Salloum (@ellaxsal) October 28, 2019

Так ліванці висловлюють протест проти урядового рішення про запровадження щоденного збору у 20 центів за користування месенджерами, як от WhatsApp. Це розлютило людей, тому відтоді протести не вщухають – мешканці вимагають відставки уряду.



Протести в Лівані

Як поліція розганяє мітингувальників? Але протистояння на вулицях переросло у сутички між правоохоронцями та мітингарями. Силовики застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали в них каміння та запальні суміші. Принаймні двоє людей загинули, постраждалих же – десятки.