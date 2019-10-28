12:08
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Тисячі ліванців об'єдналися у живий ланцюг завдовжки в 170 кілометрів: фото та відео

      56 Читать новость на русском
      Тисячі ліванців об'єдналися у живий ланцюг завдовжки в 170 кілометрів
      Тисячі ліванців об'єдналися у живий ланцюг завдовжки в 170 кілометрів / Фото з Twitter-сторінки Finbar Anderson

      Протестуючи проти дій уряду, тисячі ліванців взялись за руки і стали у живий ланцюг завдовжки у 170 кілометрів, що символізує національну єдність.

      За даними CNN, в акції взяли участь 170 тисяч охочих. Багато учасників обмоталися ліванським прапором та співали державний гімн.

      Важливо! Ліванські журналісти у прямому ефірі образили українських жінок: розгорівся скандал

      Ланцюг розтягнувся від столиці країни – Бейрута і на північ та південь вздовж узбережжя.

      Живий ланцюг з людей у Лівані
      Живий ланцюг з людей у Лівані

      Напередодні ліванці розподіляли дороги та перекривали маршрути по всій країні, а в неділю, 27 жовтня, десятки тисяч людей вийшли на дороги, аби влаштувати людський ланцюг. Окрім того, вони заблокували головні траси Лівану. 

      Дивіться відео, як ліванці утворили живий ланцюг:

      Так ліванці висловлюють протест проти урядового рішення про запровадження щоденного збору у 20 центів за користування месенджерами, як от WhatsApp. Це розлютило людей, тому відтоді протести не вщухають – мешканці вимагають відставки уряду. 

      Протести в Лівані
      Протести в Лівані

      Як поліція розганяє мітингувальників? Але протистояння на вулицях переросло у сутички між правоохоронцями та мітингарями. Силовики застосували сльозогінний газ, а протестувальники кидали в них каміння та запальні суміші. Принаймні двоє людей загинули, постраждалих же – десятки.

      blog_ava
      Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      9017
      Автор: Северин Трач
      Теги: Ліван Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сьогодні , 11:30 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 947
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 680
      Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      сьогодні , 09:11 Помер Володимир Буковський: що відомо про письменника і дисидента
      Василь Денисюк 1054
      Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      сьогодні , 09:01 Виконавчий директор "Нафтогазу": Наївно очікувати від Росії продовження транзиту газу
      Євгенія Мазур 1120
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 1451
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук