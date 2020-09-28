Трамп кличе Байдена на дебати, але висунув цікаву умову: деталі
Президент США Дональд Трамп закликав свого опонента на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена здати тест на наркотики. За словами Трампа, це можна зробити перед або після дебатів.
Сам американський президент також готовий перевіритись на наркотики. Про це Дональд Трамп написав у своєму твітері.
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За словами президента США, він помітив у виступах Джо Байдена неврівноваженість. А це, мовляв, могли спричинити лише наркотики.
Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після обговорення у вівторок ввечері,
– наполягає Трамп.
Коли відбудуться дебати між Трампом і Байденом
Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі, ще в одних дебатах мають взяти участь кандидати на віце-президента.
Президентські дебати відбудуться:
- 29 вересня – у Клівленді, штат Огайо;
- 15 жовтня – у Маямі, штат Флорида;
- 22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі.
Віце-президент Майк Пенс і сенаторка Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, в штаті Юта.
Президентські вибори у США: головне
- Президентські вибори у Штатах відбудуться 3 листопада 2020 року й будуть 59-ми за ліком в історії країни.
- За результатами соцопитувань у вересні, розрив між опонентами невпинно скорочується. За Джо Байдена наразі готові проголосувати близько 52% американців, за Дональда Трампа – 42%.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Проголосувати на виборах, імовірно, можна буде й поштою. Водночас таку ініціативу критикує Трамп, аргументуючи це загрозою фальсифікацій.