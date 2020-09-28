Президент США Дональд Трамп закликав свого опонента на виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена здати тест на наркотики. За словами Трампа, це можна зробити перед або після дебатів.

Сам американський президент також готовий перевіритись на наркотики. Про це Дональд Трамп написав у своєму твітері.

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За словами президента США, він помітив у виступах Джо Байдена неврівноваженість. А це, мовляв, могли спричинити лише наркотики.

Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після обговорення у вівторок ввечері,

– наполягає Трамп.

Зверніть увагу! Трамп уже не вперше заявляє, що Байден мав би здати тест на наркотики у прив'язці до дебатів. Байден, зокрема, називав Трампа першим "президентом-расистом" в історії США.



Свою попередню суперницю за крісло президента США Гілларі Клінтон Трамп також підозрював у зловживанні наркотиками, однак у 2016 році ніхто з них тест на вживання наркотиків не здавав.

Коли відбудуться дебати між Трампом і Байденом

Кандидати у президенти США мають дебатувати тричі, ще в одних дебатах мають взяти участь кандидати на віце-президента.

Президентські дебати відбудуться:

29 вересня – у Клівленді, штат Огайо;

15 жовтня – у Маямі, штат Флорида;

22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі.

Віце-президент Майк Пенс і сенаторка Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, в штаті Юта.

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