ЗМІ поширили відео, на якому Дональд Трамп вже після замаху. Американський політик висаджується з літака в аеропорті Ньюарку, штаті Нью-Джерсі.

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Трамп вже вирушив у справах

Відомо, що Трамп отримав лише незначне поранення правого вуха. Тому, очевидно, вирішив не змінювати через це свої плани. І після небезпечного мітингу у Пенсильванії вирушив до Нью-Джерсі.

На відео видно, що Трампа зустріли на злітно-посадковій смузі після прильоту до штату. Трамп помахав журналістам рукою. Судячи з кадрів, політик не отримав важких травм.

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Губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро заявив пізно ввечері в суботу, що Трамп покинув район Батлера після стрілянини на мітингу.

Під охороною Секретної служби США та за сприяння поліції штату Пенсільванія колишній президент Трамп покинув район Батлера,

– сказав Шапіро в заяві, опублікованій на "Х".

Заступниця директора кампанії Трампа з комунікацій Марго Мартін теж опублікувала відео, на якому Трамп висаджується з літака в Ньюарку, підписавши його так: "Сильний і витривалий. Він ніколи не припинить воювати за Америку".

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