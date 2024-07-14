СМИ распространили видео, на котором Дональд Трамп уже после покушения. Американский политик высаживается из самолета в аэропорту Ньюарка, штате Нью-Джерси.
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Трамп уже отправился по делам
Известно, что Трамп получил лишь незначительное ранение правого уха. Поэтому, очевидно, решил не менять из-за этого свои планы. И после опасного митинга в Пенсильвании отправился в Нью-Джерси.
На видео видно, что Трампа встретили на взлетно-посадочной полосе после прилета в штат. Трамп помахал журналистам рукой. Судя по кадрам, политик не получил тяжелых травм.
Трамп показался на людях после покушения: смотрите видео
Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро заявил поздно вечером в субботу, что Трамп покинул район Батлера после стрельбы на митинге.
Под охраной Секретной службы США и при содействии полиции штата Пенсильвания бывший президент Трамп покинул район Батлера,
– сказал Шапиро в заявлении, опубликованном на "Х".
Заместитель директора кампании Трампа по коммуникациям Марго Мартин тоже опубликовала видео, на котором Трамп высаживается из самолета в Ньюарке, подписав его так: "Сильный и выносливый. Он никогда не прекратит воевать за Америку".
Покушение на Трампа: что известно
- 13 июля вечером вечером на Трампа совершили покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании.
- Отмечается, что стрелявший в экс-президента, это 20-летний парень. Его ликвидировали.
- Погиб один участник митинга, еще двое находятся в тяжелом состоянии.