У коментарях користувачі буквально розділилися на два табори – одні обговорюють рецепт, а ось інших шокувало миття курячого філе, котре стало основою страви.

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Чому блогерка так зробила

У відеоролику фітнес тренерка та нутриціологиня Tara Woodcox показала рецепт курячого шашлику – одного зі своїх улюблених обідів. Найперше жінка помила куряче філе, виливши на нього мийний засіб, після чого вона протерла його щіткою під проточною водою. Далі вона порізала м'ясо, замаринувала його та дала йому відпочити. Опісля нанизала на шпажки по черзі з овочами та приготувала шашлик.

Проте більшість користувачів були під враженням від першого кадру відео й далі, вочевидь, не цікавились рецептом. Такий спосіб миття курячого філе викликав нерозуміння у багатьох. Ні у ролику, ні в коментарях блогерка не пояснила, чому зробила саме так. Проте найімовірніше, це пов'язано з тим, що вона прагнула позбутися бактерій.

Ролик зібрав понад 4 мільйони переглядів, 147 тисячі вподобайок та майже 10 тисяч коментарів.

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Однак науковці наголошують, що мити м'ясо мийними засобами чи навіть господарським милом – не найкраща ідея, адже воно вбирає у себе шкідливі речовини, котрі залишатимуться в ньому навіть після термічної обробки. Як наслідок, споживання страв із м'яса, помитим таким способом, може викликати отруєння або спричинити проблеми зі здоров'ям у майбутньому.

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