Усім нам відомий коренеплід часто недооцінюють, пише видання Times of India. Він має не тільки винятковий колір, але й чимало корисних властивостей.

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Корисні властивості буряка

Буряк є багатим на нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Тому однією з ключових властивостей цього овочу є підтримка рівня артеріального тиску – як систолічного, так і діастолічного. І, зокрема, вживання буряку знижує ризики інфаркту та інсульту.

Крім того, буряк є низькокалорійним та водночас поживним продуктом, у 100 грамах якого міститься:

44 калорії;

1.7 грама білку;

2 грами клітковини;

0,2 грама жиру.

Тому буряк може стати ідеальним доповненням до дієти. Ба більше, клітковина, яку містить буряк, підтримує регулярність травлення, і сполуки, що допомагають роботі печінки, нейтралізуючи і виводячи токсини. Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.



Буряк є низькокалорійним продуктом / Фото Pexels

Нітрати, якими багатий буряк, покращують фізичну працездатність, підвищуючи ефективність мітохондрій, виробників енергії в клітинах. Дослідження показують, що буряковий сік може підвищити витривалість, поліпшити кардіореспіраторну продуктивність і використання кисню під час вправ.

Також завдяки беталаїнам, пігментам, що відповідають за його червоний колір, мають протизапальну дію.

Крім того, буряк збільшує приплив крові до мозку та покращує його роботу, зокрема пам'ять та зосередженість. Це допомагає бути продуктивнішим.

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