Нещодавно з'явилися нові подробиці про вподобання членів королівської сім'ї у їжі. Видання Daily Express розповіло про конкретні продукти, яких вони намагаються уникати.

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Що не їдять у королівській родині

"Заборонених" продуктів всього 4. Одні з них покликані безпекою, проте деякі можуть видати дивними.

Зокрема, цибуля та часник суворо виключені з їхніх страв. Цю давню традицію підкреслила Камілла, герцогиня Корнуольська, яка у 2018 році підтвердила, що особисто уникає часнику у своїх стравах.

В рамках обмежень, яких дотримуються члени королівської сім'ї, молюски вважаються забороненими продуктами. Це потрібно для того, щоб забезпечити безпеку членів королівської родини під час публічних виступів та заходів, оскільки споживання молюсків несе ризик харчового отруєння.

Помітною зміною стало те, що королівська родина офіційно вилучила фуа-гра з усіх меню. Це рішення приписують королю Карлу ІІІ. Делікатес, виготовлений з печінки качок або гусей, зазнав критики через суперечливі та неетичні методи виробництва.