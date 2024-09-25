За його словами, немає жодних причин для того, аби мити яйця перед приготуванням їжі. Про це пише Southern Living.

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Чи потрібно мити курячі яйця

Чепмен зазначив, що миття шкаралупи може бути небезпечним, оскільки якщо на поверхні яйця є забруднення, наприклад, сальмонела ентерітідіс, під час миття воно може проникнути всередину.

Споживачам не обов'язково і не рекомендується мити комерційно упаковані яйця, і це може фактично збільшити ризик забруднення, оскільки вода для миття може "всмоктуватися" всередину яйця через пори в шкаралупі,

– рекомендують у Міністерстві сільського господарства США.

За словами експерта, комерційні яйця, придбані в США, перед пакуванням обов'язково миють.

Що робити, якщо на яйцях є бруд

Експерт рекомендує акуратно очистити та промити такі яйця перед тим, як помістити їх у холодильник. Для цього слід використовувати теплішу за самі яйця проточну воду.

Якщо потрібно, почистіть їх щіткою,

– радить він.

Після миття потрібно переконатися, що яйця повністю висохли, перш ніж відправляти їх на зберігання в холодильник.

Як дізнатися, що яйце зіпсувалося

Додавання до страв яєць, які вже втратили свіжість, не становить загрози, тому їх можна безпечно використовувати, наприклад, для випічки.

"Коли яйце старіє, жовток або білок яйця може не тримати форму і бути більш рідким, ніж очікувалося. Але їх все одно можна безпечно вживати в їжу. Можливо, ви просто захочете зарезервувати старі яйця для страв, де вони будуть просто інгредієнтом, а не, скажімо, окрасою тарілки", – зазначає Чепмен.

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