Мова йде про молоко. Нутриціологиня Ольга Дорош у своєму блозі пояснила, чому таке поєднання може нашкодити організмові.

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Чому не варто пити каву з молоком

Нутриціологиня зазначила, що за даними опитувань, проведених у 2017 році, 68% людей віддають перевагу каві з молоком. Причиною того є те, що молоко перетворює каву на лагідний кремовий напій. Окремо і кава, і молоко, є корисними для організму – молоко багате на кальцій, калій, вітамін D та білок, а кава – на антиоксиданти.

Як зауважує нутриціологиня, чимало досліджень вказують на те, що молоко може послаблювати дію антиоксидантів, які позитивно впливають на серце. Тобто можуть зробити каву менш корисною. Крім того, молоко надає калорійності напою – якщо у звичайному американо міститься 4 кілокалорії, то у лате – 90 – 100.

Також інші дослідження вказують на те, що додавання молока до кави не впливає на користь від поліфенолів і навпаки додавання кави до молока може позитивно впливати на зменшення запалення.

Тому чи пити каву з молоком – вибір кожного, проте якщо ви на дієті, то від такого поєднання варто відмовитися.

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