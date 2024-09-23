"Золоте молоко" – це напій, який містить велику кількість антиоксидантів і протизапальних сполук, що можуть позитивно вплинути на здоров’я. На сторінці waistlinewarriors1 пишуть, що його легко приготувати вдома, використовуючи всього кілька інгредієнтів.
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Як приготувати "золоте молоко"
Інгредієнти:
- Куркума – 1 чайна ложка
- Кориця – 1 чайна ложка
- Імбир (мелений) – 1/2 чайна ложка
- Чорний перець – щіпка
- Молоко – 2 склянки (за смаком можна використати рослинне або безлактозне)
- Мед
Приготування
- Змішайте всі сухі інгредієнти.
- Розігрійте молоко на середньому вогні, постійно помішуючи.
- Як тільки молоко почне закипати, зменште вогонь і додайте сухі інгредієнти.
- Варіть на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.
- Перелийте напій у чашку та додайте мед за смаком.
Що відомо про корисні властивості
Джерело антиоксидантів
Куркумін, активна сполука куркуми, відомий своїми антиоксидантними властивостями, що захищають клітини від ушкоджень та підтримують імунітет.
- Зменшує запалення і біль
Куркума, імбир і кориця мають потужні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення та полегшити біль у суглобах. Регулярне вживання таких інгредієнтів може знизити ризик хронічних захворювань.
- Покращує роботу мозку
Куркумін сприяє покращенню пам'яті та може допомогти зменшити ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, оскільки він стимулює утворення нових нейронних зв'язків у мозку.
- Покращує настрій
Куркумін також може зменшувати симптоми депресії, оскільки підвищує рівень нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який впливає на настрій і психічне здоров’я.
- Захищає серце
Завдяки корисним властивостям куркуми, імбиру та кориці, напій може сприяти поліпшенню роботи серця, а куркумін може покращувати функціонування кровоносних судин.
- Контролює рівень цукру в крові
Кориця і імбир допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, знижуючи резистентність до інсуліну та кількість глюкози, яка всмоктується в організм.
- Має антибактеріальні та противірусні властивості
Куркумін і свіжий імбир мають потужні антимікробні властивості, що допомагають організму боротися з інфекціями.