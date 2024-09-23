"Золоте молоко" – це напій, який містить велику кількість антиоксидантів і протизапальних сполук, що можуть позитивно вплинути на здоров’я. На сторінці waistlinewarriors1 пишуть, що його легко приготувати вдома, використовуючи всього кілька інгредієнтів.

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Як приготувати "золоте молоко"

Інгредієнти:

Куркума – 1 чайна ложка

Кориця – 1 чайна ложка

Імбир (мелений) – 1/2 чайна ложка

Чорний перець – щіпка

Молоко – 2 склянки (за смаком можна використати рослинне або безлактозне)

Мед

Приготування

Змішайте всі сухі інгредієнти.

Розігрійте молоко на середньому вогні, постійно помішуючи.

Як тільки молоко почне закипати, зменште вогонь і додайте сухі інгредієнти.

Варіть на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.

Перелийте напій у чашку та додайте мед за смаком.

Що відомо про корисні властивості

Джерело антиоксидантів

Куркумін, активна сполука куркуми, відомий своїми антиоксидантними властивостями, що захищають клітини від ушкоджень та підтримують імунітет.

Зменшує запалення і біль

Куркума, імбир і кориця мають потужні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення та полегшити біль у суглобах. Регулярне вживання таких інгредієнтів може знизити ризик хронічних захворювань.

Покращує роботу мозку

Куркумін сприяє покращенню пам'яті та може допомогти зменшити ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, оскільки він стимулює утворення нових нейронних зв'язків у мозку.

Покращує настрій

Куркумін також може зменшувати симптоми депресії, оскільки підвищує рівень нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який впливає на настрій і психічне здоров’я.

Захищає серце

Завдяки корисним властивостям куркуми, імбиру та кориці, напій може сприяти поліпшенню роботи серця, а куркумін може покращувати функціонування кровоносних судин.

Контролює рівень цукру в крові

Кориця і імбир допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, знижуючи резистентність до інсуліну та кількість глюкози, яка всмоктується в організм.

Має антибактеріальні та противірусні властивості

Куркумін і свіжий імбир мають потужні антимікробні властивості, що допомагають організму боротися з інфекціями.



