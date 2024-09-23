"Золоте молоко" – це напій, який містить велику кількість антиоксидантів і протизапальних сполук, що можуть позитивно вплинути на здоров’я. На сторінці waistlinewarriors1 пишуть, що його легко приготувати вдома, використовуючи всього кілька інгредієнтів.

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Як приготувати "золоте молоко"

Інгредієнти:

  • Куркума – 1 чайна ложка
  • Кориця – 1 чайна ложка
  • Імбир (мелений) – 1/2 чайна ложка
  • Чорний перець – щіпка
  • Молоко – 2 склянки (за смаком можна використати рослинне або безлактозне)
  • Мед

Приготування

  • Змішайте всі сухі інгредієнти.
  • Розігрійте молоко на середньому вогні, постійно помішуючи.
  • Як тільки молоко почне закипати, зменште вогонь і додайте сухі інгредієнти.
  • Варіть на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.
  • Перелийте напій у чашку та додайте мед за смаком.

Що відомо про корисні властивості

  • Джерело антиоксидантів

Куркумін, активна сполука куркуми, відомий своїми антиоксидантними властивостями, що захищають клітини від ушкоджень та підтримують імунітет.

  • Зменшує запалення і біль

Куркума, імбир і кориця мають потужні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення та полегшити біль у суглобах. Регулярне вживання таких інгредієнтів може знизити ризик хронічних захворювань.

  • Покращує роботу мозку

Куркумін сприяє покращенню пам'яті та може допомогти зменшити ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона, оскільки він стимулює утворення нових нейронних зв'язків у мозку.

  • Покращує настрій

Куркумін також може зменшувати симптоми депресії, оскільки підвищує рівень нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який впливає на настрій і психічне здоров’я.

  • Захищає серце

Завдяки корисним властивостям куркуми, імбиру та кориці, напій може сприяти поліпшенню роботи серця, а куркумін може покращувати функціонування кровоносних судин.

  • Контролює рівень цукру в крові

Кориця і імбир допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, знижуючи резистентність до інсуліну та кількість глюкози, яка всмоктується в організм.

  • Має антибактеріальні та противірусні властивості

Куркумін і свіжий імбир мають потужні антимікробні властивості, що допомагають організму боротися з інфекціями.