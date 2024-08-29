Дослідження показують, що рівень забруднення їжі визначається станом підлоги, а не тривалістю контакту. Випробування з бактеріями сальмонели підтвердили, що їжа швидко забруднюється незалежно від часу.

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Чому правило 5 секунд – міф

Професор університету Клемсона Пол Доусон стверджує, що рівень забруднення їжі, яка впала на підлогу, визначається брудністю підлоги, а не тривалістю контакту.

Іншими словами, їжа, яка падає на заражену мікробами підлогу, просякне мікробами, і немає різниці, як довго вона там перебуватиме.

Доусон навіть провів лабораторне випробування. Для цього він та його колеги забруднили плитку бактеріями сальмонели, що є причиною харчових отруєнь. Вони клали білий хліб на поверхню та залишали його там на 5, 30 і 60 секунд.

Потім команда виміряла кількість бактерій. Як з'ясувалося, високий вміст бактерій був у всіх скибках хліба, незалежно від поверхні та часу контакту.

Що буде, якщо з'їсти їжу з підлоги

Ризик для здоров'я від споживання їжі залежить від кількох факторів, зокрема від кількості та типу мікроорганізмів на поверхні, а також від того, як довго їжа контактує з поверхнею.

Також важливо враховувати загальний стан здоров’я людини, яка їсть. Якщо імунна система ослаблена, ризик харчового отруєння після вживання зараженої їжі зростає.

Реакція організму на бактерії може варіюватися від болю в животі до нудоти, блювоти і серйозної інтоксикації.

Зауважимо, що вологі та пористі продукти особливо добре вбирають бактерії і забруднювачі, тому їх споживання з підлоги є особливо небезпечним.