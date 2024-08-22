Науковці стурбовані через те, що через посилення спеки щороку зростає споживання води. Річ у тім, що надмірна гідратація, як з'ясували вчені, є шкідливою для людей.

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Чому не можна зловживати водою

Дослідження вказують, що надмірна гідратація може призвести до проблем зі здоров’ям, включаючи дезорієнтацію, нудоту, блювоту та, у важких випадках, судоми або смерть. Науковці стурбовані тим, що споживання води зростає на тлі щорічного підвищення температури, особливо в спекотні пори року, оскільки зневоднення – досліджена проблема, а ось вплив надмірної кількості води тільки у процесі вивчення.

Що відомо точно, надмірне вживання води за один раз може призвести до розрідження натрію в крові. Це явище називають водною інтоксикацією. Особливо небезпечною вона стає, якщо унаслідок інтоксикації починають набрякати клітини мозку.



Надмірна гідратація може викликати набряк мозку / Фото Pixabay

Тому вчені рекомендують вживати не більше 1 літри води на годину, бо це саме той об'єм, з яким можуть впоратися нирки. Національна академія наук, інженерії та медицини США рекомендує жінкам і чоловікам споживати близько 11,5 чашок і 15,5 чашок рідини на день відповідно, що включає рідину з води, інших напоїв і їжі. Однак організація нагадує, що ці цифри є середньостатистичним значенням і здебільшого для того, аби знайти оптимальну кількість рідини для кожного, потрібно враховувати вагу, вік, наявність захворювань та інші показники.

Нагадаємо, що найкраще вираховувати потребу в кількості води за формулою 30 – 40 мілілітрів на кілограм ваги. Тобто людині з вагою 60 кілограмів на день потрібно випивати 1,8 – 2,4 літра води.

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