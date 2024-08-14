Експерт Райан Людвіг, який працює з кавою вже 22 роки, пояснює, чому розігрівання кави може зробити її гіркішою. Також він дав пораду, як улюблений напій можна зберегти якомога довше гарячим.

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Що відбувається з кавою при розігріванні

Після підігрівання кава може стати більш гіркою, і це природне явище. За словами Людвіга, хімічна реакція, яка відбувається під час повторного нагрівання, робить напій гіркішим.

На жаль, основною причиною того, що повторно розігріта кава має гіркий смак, є хімічна реакція, якої неможливо уникнути, незалежно від того, яка кава, як ви її варите чи нагріваєте. Цей процес зробить вашу каву більш гіркою. Навіть якщо ви не розігріваєте каву, а просто даєте їй постояти протягом тривалого часу, ось що відбувається,

– пояснює експерт.

Це пов’язано з кислотами в каві, які впливають на смак і аромат. Хлорогенова кислота, одна з основних кислот, що міститься в каві, розщеплюється на хінну та кавову кислоти, які мають гіркий смак.

"Хлорогенова кислота з часом розпадається на хінну та кавову кислоти. Нагрівання кави пришвидшує цей процес, розщеплюючи хлорогенову кислоту набагато швидше. На жаль, обидві вони мають гіркуватий смак. Для довідки, хіна – це та сама кислота, яку ви знайдете в тоніку, що надає їй характерний гіркуватий смак", – зазначає Людвіг.

Як краще розігрівати каву

Будь-який спосіб розігрівання, хай то на плиті чи в мікрохвильовій печі, сприятиме гіркоті. Однак Людвіг рекомендує мікрохвильову піч як найкращий варіант у разі необхідності.

Нагрівання в мікрохвильовій печі має одну перевагу: воно швидке. Під час нагрівання вашої кави всі приємні на смак і запах компоненти в наварі виходять швидше. Якщо ви нагріваєте протягом тривалого часу на плиті, ви втратите більше. Так що, якщо вам потрібно розігріти, мікрохвильова піч, мабуть, кращий варіант,

– пояснює Людвіг.

Як зберігати каву гарячою

Для збереження тепла Людвіг радить використовувати високоякісний посуд, який довше тримає температуру.

"Смак все ще з часом руйнується, але ви не прискорюєте цей процес, розігріваючи каву", – підкреслює експерт.