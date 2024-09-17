Про користь вживання чорного шоколаду розповідає видання Health. Вміст какао в чорному шоколаді становить понад 70%, що робить його джерелом вітамінів для організму.

Цікаво Найпопулярніші гарячі напої осені: що випити під час холодного сезону

Чим корисний чорний шоколад

Оскільки какао містить велику кількість антиоксидантів та протизапальних сполук, чорний шоколад справді є корисним для організму. Зокрема антиоксиданти захищають організм від радикалів, які можуть спричинити рак. Якщо кількість вільних радикалів в організмі перевищує антиоксидантний захист, тоді виникає окислювальний стрес. Цей стан провокує появу онкології та хвороб серця. Антиоксиданти нівелюють можливість пошкодження клітин, запобігаючи появі пухлин і пошкодженню ДНК. Також завдяки антиоксидантам чорний шоколад запобігає атеросклерозу, унормовує підвищений рівень ліпідів та артеріального тиску. Крім того, також знижує ризики ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту й рівень поганого холестерину в організмі.



Чорний шоколад / Фото Pexels

Також чорний шоколад багатий на залізо – мінерал, який сприяє виробленню гемоглобіну та синтезу деяких гормонів. Ще цей продукт багатий на магній – мінерал, який регулює рівень цукру в крові та внормовує артеріальний тиск, а також впливає на скорочення м'язів та діяльність нервової системи. Тому важливо щодня вживати продукти, які багаті на магній, зокрема і чорний шоколад. Також магнієм багаті бобові, деякі види овочів тощо.

Чорний шоколад ще є джерелом пробіотиків, які є паливом для корисних бактерій кишківника. Тому цей смаколик є корисним для травної системи й покращує настрій.

Також чорний шоколад містить клітковину, мідь, цинк, фосфор, калій і вітамін D. Тому він позитивно впливає на загальний стан здоров’я, зміцнюючи імунітет. Однак чорний шоколад дуже калорійний, тож його варто вживати невеликими порціями.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.